Молодёжный состав баскетбольного клуба «Минск» потерпел поражение в поединке против «Юниора»

Молодежный состав баскетбольного клуба «Минск» потерпел поражение в поединке против «Юниора» в Единой молодежной лиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Противостояние прошло в Москве. Соперники с самого начала дуэли завладели инициативой и к перерыву обеспечили себе комфортное преимущество. Во второй половине встречи белорусы попытались исправить ситуацию, но подобраться к защите оппонентов так и не получилось, те в свою очередь стали активнее действовать в атаке. Как итог поражение – 54:65.

В четверг команды проведут повторный поединок. А в воскресенье, 3 ноября подопечные Дмитрия Колтунова сыграют с «Енисеем» из Красноярска. Напомним, клуб «Минска» стал первым в истории иностранным участником Единой молодежной лиги.