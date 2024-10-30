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Молодёжный состав баскетбольного клуба «Минск» потерпел поражение в поединке против «Юниора»

30 октября 2024 17:43
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Молодежный состав баскетбольного клуба «Минск» потерпел поражение в поединке против «Юниора» в Единой молодежной лиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Молодёжный состав баскетбольного клуба «Минск» потерпел поражение в поединке против «Юниора»-1

Противостояние прошло в Москве. Соперники с самого начала дуэли завладели инициативой и к перерыву обеспечили себе комфортное преимущество. Во второй половине встречи белорусы попытались исправить ситуацию, но подобраться к защите оппонентов так и не получилось, те в свою очередь стали активнее действовать в атаке. Как итог поражение – 54:65.

В четверг команды проведут повторный поединок. А в воскресенье, 3 ноября подопечные Дмитрия Колтунова сыграют с «Енисеем» из Красноярска. Напомним, клуб «Минска» стал первым в истории иностранным участником Единой молодежной лиги.

# Баскетбол # Дмитрий Колтунов

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