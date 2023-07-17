В Минске сыграли заключительные матчи в открытом чемпионате страны по баскетболу 3x3

Новости Беларуси. На столичной «Палова-Арене» завершился открытый чемпионат Беларуси по баскетболу 3х3. В заключительный день старта медали разыграли в категории «Элита», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Где соревновались национальные, а также молодежные команды. Именно им предстоит выступать на II Играх стран СНГ.

В течение двух дней на кортах «Палова-Арены» отношения выясняли более 200 команд. Матчи проходили практически без перерывов. Но даже с такими нагрузками арена справилась на отлично. Здесь будут соревноваться баскетболисты и на мультифоруме.

Анастасия Маринина, генеральный секретарь – исполнительный директор Белорусской федерации баскетбола:

Как отмечают наши коллеги, это лучшая в мире площадка для баскетбола 3х3. Почему? У нас есть самый главный плюс – у нас есть достаточно высокая крыша, соответствующая всем международным нормам. Мы можем проводить и в снег, и в дождь, и в слякоть. Нам не страшен ветер. Эта локация уже отработана с 2015 года – чемпионат Европы молодежный, Европейские игры, Игры стран СНГ сейчас. Поэтому будем надеяться, что зрители получат максимум удовольствия на наших соревнованиях.

В «элитной» категории за медали боролась и наша молодежь. Девушки дошли до финала, где уступили своим взрослым коллегам по сборной. Парни выступили менее успешно. Выводы сделаны, а подготовка продолжается. И к старту Игр команды будут во всеоружии.

Дмитрий Колтунов, главный тренер мужской сборной Беларуси по баскетболу 3х3:

У ребят не совсем получилось хорошо выступить, потому что во время игры получил травму один из основных игроков, а втроем, сами понимаете, играть очень тяжело. Будем проводить работу над ошибками, залечивать травмы и готовиться.