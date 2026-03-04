Лукашенко подтвердил свою нацеленность на поддержку территориальной целостности Ирана – Алиреза Санеи

Вероломное нападение Израиля при поддержке США на Иран для Беларуси неприемлемо. Тем более что в результате этого нападения погибли ни в чем не повинные жители, и прежде всего дети. Об этом заявил Александр Лукашенко 4 марта во время встречи с послом Ирана в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран вышел к прессе, чтобы озвучить итоги разговора с белорусским лидером. По словам дипломата, стороны обсудили также дальнейшее развитие двусторонних отношений.

Алиреза Санеи, Чрезвычайный и Полномочный Посол Ирана в Беларуси:

Сегодня у нас была хорошая, плодотворная, продуктивная встреча с главой белорусского государства. И я обязательно принял в ней участие. Мы обсудили с Президентом Республики Беларусь текущие события в ближневосточном регионе, которые происходят в течение последних нескольких дней, в особенности атаки Америки и израильского режима.

Президент Беларуси выразил соболезнования в связи со смертью верховного лидера Исламской Республики Иран, лидера шиитов всего мира, также выразил соболезнования и сожаления об убийстве гражданского населения, в частности, более 200 школьников и детей, которые учились. Президент Беларуси подтвердил свою нацеленность на поддержку территориальной целостности Ирана, а также иранского народа. И выразил солидарность с иранским народом и с Ираном в последних событиях. Он назвал эти атаки неприемлемыми и подтвердил, что, как и ранее, будет поддерживать и правительство, и народ иранской республики. Передал свои пожелания мира и улучшения ситуации.

Состоявшийся разговор – это не просто жест вежливости, а сигнал о готовности Беларуси и Ирана и дальше координировать шаги на международной арене.