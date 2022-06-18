«Праздник баскетбола начался». Первый этап Национальной лиги 3x3 стартовал в Минске

Новости Беларуси. В Минске стартовал первый этап Национальной лиги по баскетболу 3x3. В соревнованиях принимают участие 182 команды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Этот старт традиционный и проводится уже в восьмой раз. В 2022 году участие в нем принимают и иностранные гости, среди них дружины из России и Китая. Основное внимание было приковано к самой престижной категории чемпионата – «Элита». За первое место здесь сражались 11 квартетов, в том числе и три состава сборной Беларуси. В финальном матче команда «Немига» уступила коллективу «Островец» – 16:18. У девушек в финале национальная команда нашей страны обыграла сборную Беларуси, укомплектованную спортсменками до 23 лет, со счетом 20:16.

Анастасия Маринина, генеральный секретарь Белорусской федерации баскетбола:

Баскетбол 3x3 становится модным и популярным среди молодежи, рекордное количество участников. И это говорит о том, что у тренеров нацсборной уже есть такая хорошая возможность просмотреть резерв национальных команд. Если ты соревнуешься с одними и теми же командами все время, ты уже знаешь примерно соперников. Когда к нам приезжают новые коллективы, мы всегда очень рады, потому что это неоценимый тренировочный и соревновательный опыт.

Дмитрий Колтунов, главный тренер сборной Беларуси по баскетболу 3x3:

Самые приятные впечатления. Во-первых, праздник баскетбола начался, столько людей, команд – все довольны, радуются. Поэтому очень приятно смотреть, наблюдать. Любой международный турнир всегда дает пользу для любых команд, поэтому, я считаю, что очень здорово, что и российские, и команды из Китая участвуют. Это пойдет на пользу всем.