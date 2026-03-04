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Захарова прокомментировала слова Зеленского о помощи Ближнему Востоку

04 марта 2026 12:04
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Захарова прокомментировала слова Зеленского о помощи Ближнему Востоку-0

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Владимира Зеленского о готовности Киева отправить на Ближний Восток украинских специалистов для борьбы с БПЛА Ирана, пишет РИА Новости.

Ранее Bloomberg информировал, что Зеленский рассказал про готовность украинской стороны направить в страны Ближнего Востока «лучших экспертов» страны.

По мнению Захаровой, слова Зеленского о помощи Ближнему Востоку – блеф. «Многое мы слышали и видели, пониманием, на каких он там препаратах. Но мне кажется, он уже перешел на гуталин», – отметила с иронией дипломат.

Фото: Pinterest

# Международная политика

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