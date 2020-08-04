Главный тренер сборной Беларуси по баскетболу 3х3: «Все ребята уже готовятся выступать за клубы свои»

Новости Беларуси. Первые игры стран СНГ, которые должны были пройти в сентябре в Казани, перенесены на октябрь, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В числе видов спорта на новом турнире значится и баскетбол 3х3.
Новости Беларуси. Первые игры стран СНГ, которые должны были пройти в сентябре в Казани, перенесены на октябрь, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В числе видов спорта на новом турнире значится и баскетбол 3х3.
Мужская сборная Беларуси по баскетболу 3х3 (ребята до 23 лет) вышла из отпуска. Подопечные Дмитрия Колтунова собрались на учебно-тренировочный сбор в Минске на «Palova-Арене». Среди участников кэмпа как баскетболисты с именем, так и новички. Акцент – на индивидуальную и общефизическую подготовку.
Дмитрий Колтунов, главный тренер сборной Беларуси по баскетболу 3х3 (U23):
Более молодые ребята, не совсем готовые подошли к сбору. Те, которые поопытнее, постарше, уже знали. Не один день работали со мной и знали, к чему готовиться.
Первые игры СНГ, ставились достаточно высокие задачи. Основная задача – попасть в число призеров.
Помимо 3х3 начинается сезон подготовки 5х5. Все ребята уже готовятся выступать за клубы свои, поэтому важно подойти во всеоружии.
На первых играх стран СНГ перед нашими баскетболистами стоит задача попасть в тройку призеров.
Эдмундс Валейко: в начале сборов было чувство, что ребята первый раз мяч взяли в руки, но я доволен отношением, энергией
Совсем скоро стартует белорусский турнир, Национальная лига по баскетболу 3х3 Palova, который пройдет 8 и 9 августа.
Максим Лютыч, игрок сборной Беларуси по баскетболу 3х3 (U23):
Очень здорово, конечно, что возобновились тренировки, начался сбор. Очень рады ощутить вот эту борьбу, адреналин. Очень рада вся команда. Вот эта атмосфера – это очень здорово!
Окончательный состав команды U23 будет сформирован по итогам сборов к началу осени.