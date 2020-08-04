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Главный тренер сборной Беларуси по баскетболу 3х3: «Все ребята уже готовятся выступать за клубы свои»

04 августа 2020 14:38
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Новости Беларуси. Первые игры стран СНГ, которые должны были пройти в сентябре в Казани, перенесены на октябрь, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В числе видов спорта на новом турнире значится и баскетбол 3х3.

Главный тренер сборной Беларуси по баскетболу 3х3: «Все ребята уже готовятся выступать за клубы свои»-1

Мужская сборная Беларуси по баскетболу 3х3 (ребята до 23 лет) вышла из отпуска. Подопечные Дмитрия Колтунова собрались на учебно-тренировочный сбор в Минске на «Palova-Арене». Среди участников кэмпа как баскетболисты с именем, так и новички. Акцент – на индивидуальную и общефизическую подготовку.

Главный тренер сборной Беларуси по баскетболу 3х3: «Все ребята уже готовятся выступать за клубы свои»-4

Дмитрий Колтунов, главный тренер сборной Беларуси по баскетболу 3х3 (U23):
Более молодые ребята, не совсем готовые подошли к сбору. Те, которые поопытнее, постарше, уже знали. Не один день работали со мной и знали, к чему готовиться.

Первые игры СНГ, ставились достаточно высокие задачи. Основная задача – попасть в число призеров.

Помимо 3х3 начинается сезон подготовки 5х5. Все ребята уже готовятся выступать за клубы свои, поэтому важно подойти во всеоружии.

Главный тренер сборной Беларуси по баскетболу 3х3: «Все ребята уже готовятся выступать за клубы свои»-7

На первых играх стран СНГ перед нашими баскетболистами стоит задача попасть в тройку призеров.

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Совсем скоро стартует белорусский турнир, Национальная лига по баскетболу 3х3 Palova, который пройдет 8 и 9 августа.

Главный тренер сборной Беларуси по баскетболу 3х3: «Все ребята уже готовятся выступать за клубы свои»-10

Максим Лютыч, игрок сборной Беларуси по баскетболу 3х3 (U23):
Очень здорово, конечно, что возобновились тренировки, начался сбор. Очень рады ощутить вот эту борьбу, адреналин. Очень рада вся команда. Вот эта атмосфера – это очень здорово!

Окончательный состав команды U23 будет сформирован по итогам сборов к началу осени.

# Баскетбол # Дмитрий Колтунов # Максим Лютыч # Фотофакт

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