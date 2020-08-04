Главный тренер сборной Беларуси по баскетболу 3х3: «Все ребята уже готовятся выступать за клубы свои»

Новости Беларуси. Первые игры стран СНГ, которые должны были пройти в сентябре в Казани, перенесены на октябрь, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В числе видов спорта на новом турнире значится и баскетбол 3х3.

Мужская сборная Беларуси по баскетболу 3х3 (ребята до 23 лет) вышла из отпуска. Подопечные Дмитрия Колтунова собрались на учебно-тренировочный сбор в Минске на «Palova-Арене». Среди участников кэмпа как баскетболисты с именем, так и новички. Акцент – на индивидуальную и общефизическую подготовку.

Дмитрий Колтунов, главный тренер сборной Беларуси по баскетболу 3х3 (U23):

Более молодые ребята, не совсем готовые подошли к сбору. Те, которые поопытнее, постарше, уже знали. Не один день работали со мной и знали, к чему готовиться.

Первые игры СНГ, ставились достаточно высокие задачи. Основная задача – попасть в число призеров.

Помимо 3х3 начинается сезон подготовки 5х5. Все ребята уже готовятся выступать за клубы свои, поэтому важно подойти во всеоружии.