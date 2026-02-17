Баскетбольный клуб «Минск» обыграл «Астану» в выездном матче Единой молодежной лиги. Белорусы по-прежнему остаются в борьбе за плей-офф, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Подопечные Дмитрия Колтунова первенствовали в трех четвертях. Начало дуэли выдалось очень равным. На большой перерыв соперники ушли фактически при ничейном раскладе. Впереди на один балл были наши парни. Но после антракта все изменилось. Горожане начали быть настойчивее в нападении и аккуратнее в защите. Результат пришел быстро. Финальный счет – 69:50 в пользу Минска. Следующий раз клубы померяются силами 18 февраля. На данный момент в таблице земляки идут на 8-й, проходной позиции.