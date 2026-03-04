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Частицу пояса Пресвятой Богородицы доставили в Свято-Духов кафедральный собор в Минске

04 марта 2026 13:46
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С надеждой и смирением. В Беларусь прибыла древнейшая реликвия православных христиан – частица пояса Пресвятой Богородицы. Святыню торжественно внесли в Свято-Духов кафедральный собор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Частицу пояса Пресвятой Богородицы доставили в Свято-Духов кафедральный собор в Минске-2

Приложиться к реликвии можно до 8 марта, после чего она отправится в путешествие по всей страны, которое продлится по 11 апреля. В маршруте не только крупные города, но и небольшие приходы. Желающих приложиться к святыне – тысячи. Прихожане готовы отстаивать длинные очереди.  

Частицу пояса Пресвятой Богородицы доставили в Свято-Духов кафедральный собор в Минске-4

Татьяна Войнич, жительница Минска:
Это наша мама, наша мамочка, Матерь Божья, она нам помогает, покрывает своим омофором нас, бережет. И все наши молитвы всегда слышат, если мы говорим от сердца. Поэтому мы и пришли поклониться.

Частицу пояса Пресвятой Богородицы доставили в Свято-Духов кафедральный собор в Минске-6

Вениамин, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси: 
Сейчас мы видим, насколько неустойчив мир. Тревожные известия приходят из различных стран и народов. Мы по милости Божьей имеем мир и согласие на нашей белорусской земле. Нам нужно сохранить этот дарованный свыше мир, сохранить, молиться об этом, благодарить Господа, призвать Матерь Божью, чтобы ее покров сохранялся на нашей земле.

Частицу пояса Пресвятой Богородицы встретили в Беларуси уже во второй раз. Ранее это было в 2024-м. Перед ковчегом чаще всего молятся молодые женщины о даровании детей, о здоровье семьи, о поддержке в трудных жизненных ситуациях. Отметим, пояс разделен на несколько частей. Они хранятся в монастырях и храмах России, Италии, Франции, Бельгии, Грузии, Греции и Нидерландов.

# Вениамин # Религия # Православные в Беларуси

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