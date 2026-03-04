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Израиль продолжает серию бомбардировок Ирана

04 марта 2026 13:39
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Иран по-прежнему находится под обстрелами. Израиль проводит серию бомбардировок. Подтвердилась информация, что целью атак является правительственный квартал, в том числе резиденция президента в Тегеране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Израиль продолжает серию бомбардировок Ирана-2

В Иране уничтожено несколько командных центров армии и внутренней безопасности. Как сообщают СМИ, для ударов по исламской республике ЦАХАЛ использует мощные гиперзвуковые ракеты. Кроме того, израильские истребители нанесли удары по городам Шираз и Исфахан, вблизи которого находятся атомные объекты, в том числе завод по переработке урана и исследовательский ядерный центр. МАГАТЭ не обнаружило там повреждений и на данный момент не видит риска радиационного загрязнения. 

Израиль продолжает серию бомбардировок Ирана-4

В то же время действия США и Израиля в отношении Ирана не поддержали союзники Вашингтона. Так, Великобритания не разрешила американским самолетам использовать свои базы для нанесения ударов по Тегерану. Так же отреагировала и Испания. Париж назвал незаконными удары по Ирану. 

В посольстве Ирана в Беларуси открылась книга соболезнований в память об Али Хаменеи и жертвах атак.

# Новости Ирана # Международная политика # Конфликт на Ближнем Востоке

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