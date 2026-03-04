Израиль продолжает серию бомбардировок Ирана

Иран по-прежнему находится под обстрелами. Израиль проводит серию бомбардировок. Подтвердилась информация, что целью атак является правительственный квартал, в том числе резиденция президента в Тегеране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Иране уничтожено несколько командных центров армии и внутренней безопасности. Как сообщают СМИ, для ударов по исламской республике ЦАХАЛ использует мощные гиперзвуковые ракеты. Кроме того, израильские истребители нанесли удары по городам Шираз и Исфахан, вблизи которого находятся атомные объекты, в том числе завод по переработке урана и исследовательский ядерный центр. МАГАТЭ не обнаружило там повреждений и на данный момент не видит риска радиационного загрязнения.