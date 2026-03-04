Сэм Энас возглавил рейтинг игроков КХЛ

Представитель минского «Динамо» Сэм Энас возглавил рейтинг игроков Континентальной хоккейной лиги. Он сумел определить форварда «Авангарда» Дамира Шарипзянова и исполнителя из СКА Сергея Плотникова, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В сумме американец набрал 4 балла и 74 сотые. Рейтинг рассчитывается на основе множества статистических показателей. Для нападающих кроме очков важны показатель «плюс-минус», количество отборов и силовых приемов.

А Егор Бориков и Вадим Мороз включены в топ молодых игроков лиги. Причем Бориков оказался на первом месте, его партнер, на 5-м.

Напомним, наше «Динамо» 3 матра уступило «Металлургу» – 0:3. Следующий матч «зубры» также проведут в родных стенах. 5 марта сыграем с питерским СКА.