Прямой эфир

Баскетболисты «МИНСКА» потерпели поражение в матче Единой молодёжной лиги

08 декабря 2025 20:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Санкт-Петербурге подопечные Дмитрия Колтунова встречались с «Зенитом». Хозяева завладели преимуществом и к большому перерыву обеспечили себе задел в 10 очков, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В третьей четверти наши парни пустили в ход весь свой атакующий потенциал и нивелировали отставание, восстановив паритет. Однако в заключительном игровом отрезке расстановка сил вновь оказалась на стороне соперников, они и праздновали итоговую викторию со счетом 78:71. Самым результативным в составе белорусского клуба стал Данила Семенюк, набравший 19 баллов. Во вторник команды проведут повторный поединок. Следующие четыре дуэли регулярного чемпионата «минчане» также сыграют на выезде и вернутся на домашнюю площадку в начале 2026 года. В плей-офф выйдет лучшая восьмерка.

# Баскетбол # Дмитрий Колтунов

Другие новости рубрики

Все новости
ХК «Динамо-Шинник» на выезде одолел «Стальных Лис» в матче МХЛ
08 декабря 2025 19:47

ХК «Динамо-Шинник» на выезде одолел «Стальных Лис» в матче МХЛ

Конькобежец Егор Доморацкий выиграл масс-старт в дивизионе В на третьем этапе Кубка мира
08 декабря 2025 17:53

Конькобежец Егор Доморацкий выиграл масс-старт в дивизионе В на третьем этапе Кубка мира

Яркая игра в НХЛ: Алексей Протас помог «Вашингтону» обыграть «Коламбус»
08 декабря 2025 17:50

Яркая игра в НХЛ: Алексей Протас помог «Вашингтону» обыграть «Коламбус»