Баскетболисты «МИНСКА» потерпели поражение в матче Единой молодёжной лиги

В Санкт-Петербурге подопечные Дмитрия Колтунова встречались с «Зенитом». Хозяева завладели преимуществом и к большому перерыву обеспечили себе задел в 10 очков, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В третьей четверти наши парни пустили в ход весь свой атакующий потенциал и нивелировали отставание, восстановив паритет. Однако в заключительном игровом отрезке расстановка сил вновь оказалась на стороне соперников, они и праздновали итоговую викторию со счетом 78:71. Самым результативным в составе белорусского клуба стал Данила Семенюк, набравший 19 баллов. Во вторник команды проведут повторный поединок. Следующие четыре дуэли регулярного чемпионата «минчане» также сыграют на выезде и вернутся на домашнюю площадку в начале 2026 года. В плей-офф выйдет лучшая восьмерка.