Баскетболисты «Минска» уступили «Самаре» – домашняя серия началась с поражения

24 декабря команда Дмитрия Колтунова принимала сверстников из «Самары». Гости с первых минут контролировали ход матча и вырвались вперед. На большой перерыв отечественная дружина ушла с отставанием в 11 очков. Несмотря на все усилия отыграться, итоговая виктория осталась за соперниками – 86:82. Самым результативным в составе хозяев стал Давид-Масэнге Мукете, набравший 18 очков. 25 декабря дружины проведут повторный поединок. В ходе нынешней домашней серии соперниками минчан также будут саратовский «Автодор», казанский УНИКС, «Пари Нижний Новгород», «Химки», московский МБА и красноярский «Енисей». Первый этап соревнований завершится 9 апреля 2025 года, после чего восьмерка лучших клубов продолжит борьбу за награды в сериях плей-офф.