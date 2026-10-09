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Новости по тегу #Дмитрий Брылев

Принудительные меры и бесплатная помощь! Как в Беларуси системно борются с лудоманией?
09 октября 2026 06:54

Принудительные меры и бесплатная помощь! Как в Беларуси системно борются с лудоманией?

В годы Великой Отечественной войны в Беларуси уничтожено не менее 12 868 сел и деревень
22 июня 2026 06:21

В годы Великой Отечественной войны в Беларуси уничтожено не менее 12 868 сел и деревень

Европейский гуманитарный университет признан экстремистской организацией
14 апреля 2026 13:53

Европейский гуманитарный университет признан экстремистской организацией

В Беларуси начался процесс возврата в страну молодых людей призывного возраста
27 марта 2026 07:13

В Беларуси начался процесс возврата в страну молодых людей призывного возраста

Генеральная прокуратура выявила реабилитацию нацизма в «просветительских лекциях» уроженки Минска
12 марта 2026 06:59

Генеральная прокуратура выявила реабилитацию нацизма в «просветительских лекциях» уроженки Минска

На скамье подсудимых 9 руководителей! Генпрокуратура направила в суд уголовное дело о взяточничестве
05 декабря 2025 07:10

На скамье подсудимых 9 руководителей! Генпрокуратура направила в суд уголовное дело о взяточничестве

Генпрокуратура возбудила 16 уголовных дел по фактам системной коррупции и подкупа
26 ноября 2025 07:05

Генпрокуратура возбудила 16 уголовных дел по фактам системной коррупции и подкупа

Без срока давности! В Беларуси отмечают Международный день борьбы с фашизмом и антисемитизмом
09 ноября 2025 07:39

Без срока давности! В Беларуси отмечают Международный день борьбы с фашизмом и антисемитизмом

Генеральная прокуратура завершила расследование о покупке спецтехники и получении взяток
10 июля 2025 17:20

Генеральная прокуратура завершила расследование о покупке спецтехники и получении взяток

Скрывался 20 лет! В Беларусь из Казахстана экстрадировали бывшего участника банды Морозова
28 марта 2025 06:11

Скрывался 20 лет! В Беларусь из Казахстана экстрадировали бывшего участника банды Морозова

В Беларуси гражданина Японии приговорили к семи годам колонии за шпионаж
17 марта 2025 16:44

В Беларуси гражданина Японии приговорили к семи годам колонии за шпионаж

Геноцид белорусского народа – что расследование меняет в жизни страны? Обсудили эксперты
17 февраля 2025 18:52

Геноцид белорусского народа – что расследование меняет в жизни страны? Обсудили эксперты