Новости по тегу #Дмитрий Брылев

На государственном уровне выстроена целая цепочка мер, где жесткие ограничения соседствуют с реальной помощью.
Великая Отечественная война для нас – это особый исторический период, когда под угрозой оказалась не только юридическая принадлежность оккупированных территорий и государственность, но и само дальнейшее существование белорусского народа.
Преподаватели и руководство университета проводит целенаправленную работу по дестабилизации социально-политической обстановки в нашей стране, оказывает помощь представителям радикально политизированных группировок и деструктивных иностранных неправительственных организаций.
Как пояснили в Генеральной прокуратуре, ключевое изменение заключается в том, что уклонист может быть освобожден от уголовной ответственности, если сам заявит о готовности выполнить воинский долг.
По данным ведомства, во время мониторинга интернет-ресурсов специалисты выявили серию «просветительских лекций» о событиях Великой Отечественной войны.
Обвиняемым инкриминируют взяточничество в особо крупном размере, превышение полномочий и посредничество.
Вскрыты преступные схемы хищений, взяточничества и передачи незаконных вознаграждений должностным лицам госорганизаций перерабатывающей и энергетической отраслей.
Для Беларуси, потерявшей в годы Великой Отечественной войны каждого третьего своего жителя, эта дата имеет особое, трагическое звучание.
Действия обвиняемых квалифицированы по статье «Получение взятки». Им может грозить тюремный срок от 5 до 10 лет со штрафом и лишением права занимать определенные должности.
Речь о Викторе Рецком. По оперативным данным, он состоял в преступной организации с 1992 года и выполнял роль штатного киллера.
Агентурную деятельность на территории Беларуси подданный Японии осуществлял с 2018 по 2024 год. На родину он передавал различные сведения, в том числе о военной инфраструктуре нашей страны.
Почему это на самом деле важно – новая информация по делу и суды над умершими преступниками? Как увековечивают память о геноциде нашего населения и как меняются школьные программы? Что говорить детям по такой серьезной теме? Эти и другие вопросы обсудили эксперты ток-шоу «По существу».
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