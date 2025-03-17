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В Беларуси гражданина Японии приговорили к семи годам колонии за шпионаж

17 марта 2025 16:44
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7 лет колонии усиленного режима и штраф в 21 тысячу рублей. В Минске вынесли приговор японскому шпиону. Гособвинение в Мингорсуде поддержала Генеральная прокуратура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси гражданина Японии приговорили к семи годам колонии за шпионаж-2

Напомним, Наканиси Масатоси задержали в сентябре 2024 года сотрудники КГБ. Они же занимались расследованием уголовного дела. Как сообщалось ранее, агентурную деятельность на территории Беларуси подданный Японии осуществлял с 2018 по 2024 год. На родину он передавал различные сведения, в том числе о военной инфраструктуре нашей страны.

В Беларуси гражданина Японии приговорили к семи годам колонии за шпионаж-4

Дмитрий Брылев, начальник управления взаимодействия со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Беларуси:
На основании представленных государственным обвинителем доказательств суд признал обвиняемого виновным в сотрудничестве иностранного гражданина со специальной службой, органом безопасности и разведывательным органом иностранного государства, сопряженном с действиями, заведомо направленными на причинение вреда национальной безопасности Беларуси.

Уточняется, что приговор в законную силу еще не вступил. Он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

# Прокуратура Беларуси # Дмитрий Брылев

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