В Беларуси гражданина Японии приговорили к семи годам колонии за шпионаж

7 лет колонии усиленного режима и штраф в 21 тысячу рублей. В Минске вынесли приговор японскому шпиону. Гособвинение в Мингорсуде поддержала Генеральная прокуратура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, Наканиси Масатоси задержали в сентябре 2024 года сотрудники КГБ. Они же занимались расследованием уголовного дела. Как сообщалось ранее, агентурную деятельность на территории Беларуси подданный Японии осуществлял с 2018 по 2024 год. На родину он передавал различные сведения, в том числе о военной инфраструктуре нашей страны.

Дмитрий Брылев, начальник управления взаимодействия со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Беларуси:

На основании представленных государственным обвинителем доказательств суд признал обвиняемого виновным в сотрудничестве иностранного гражданина со специальной службой, органом безопасности и разведывательным органом иностранного государства, сопряженном с действиями, заведомо направленными на причинение вреда национальной безопасности Беларуси.

Уточняется, что приговор в законную силу еще не вступил. Он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.