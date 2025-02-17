Трубчик: Беларусь занимает первое место по масштабу потерь во Второй мировой войне

Забвению – нет! На сколько еще хватит материалов, обнаруженных в рамках расследования дела о геноциде белорусского народа? Зачем нужны суды над полицаями сегодня и почему по этим уголовным преступлениям нет грифа «срок давности»? Как меняются с учетом новых фактов образовательные программы? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты и общественные деятели искали ответы на эти и другие вопросы.

Кирилл Казаков, СТВ:

Может быть, я сейчас очень цинично пытаюсь мыслить, но для понимания, потому что некоторые политики, в том числе и наши, которые считают себя оппозиционными, на самом деле враги, они по-другому мыслят. Когда мы говорим о Холокосте либо же когда армяне говорят об армянском геноциде, который они с точки зрения политики пытаются выносить, в том числе и для каждого государства, что признают, не признают, в том числе экономические отношения с Арменией выстраиваются. Простите… Какова должна быть цифра, чтобы мы говорили о том, что это действительно геноцид? Миллион, два, три, пять? Если сравнивать с Холокостом. Либо же это вообще не должно таким образом мыслиться?