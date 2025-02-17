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Трубчик: Беларусь занимает первое место по масштабу потерь во Второй мировой войне

17 февраля 2025 17:19
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Забвению – нет! На сколько еще хватит материалов, обнаруженных в рамках расследования дела о геноциде белорусского народа? Зачем нужны суды над полицаями сегодня и почему по этим уголовным преступлениям нет грифа «срок давности»? Как меняются с учетом новых фактов образовательные программы? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты и общественные деятели искали ответы на эти и другие вопросы.

Кирилл Казаков, СТВ:
Может быть, я сейчас очень цинично пытаюсь мыслить, но для понимания, потому что некоторые политики, в том числе и наши, которые считают себя оппозиционными, на самом деле враги, они по-другому мыслят. Когда мы говорим о Холокосте либо же когда армяне говорят об армянском геноциде, который они с точки зрения политики пытаются выносить, в том числе и для каждого государства, что признают, не признают, в том числе экономические отношения с Арменией выстраиваются. Простите… Какова должна быть цифра, чтобы мы говорили о том, что это действительно геноцид? Миллион, два, три, пять? Если сравнивать с Холокостом. Либо же это вообще не должно таким образом мыслиться?

Трубчик: Беларусь занимает первое место по масштабу потерь во Второй мировой войне-2

Дмитрий Брылев, начальник управления Генеральной прокуратуры Беларуси:
Мне кажется, цифры не во главу угла ставить здесь нужно.

Трубчик: Беларусь занимает первое место по масштабу потерь во Второй мировой войне-4

Кирилл Казаков:
То есть если мы говорим, что треть населения нации должно было быть уничтоженной, мы понимаем, что это было уничтожено во время войны, это уже можно считать геноцидом.

Павел Трубчик, заместитель директора Института истории НАН Беларуси:
И, кстати, Беларусь по этому показателю занимает первое место из всех участников Второй мировой войны. По количеству погибших в процентном соотношении довоенного уровня. То есть каждого третьего никто не потерял из всех стран – участников Второй мировой войны.

# Дмитрий Брылев # Павел Трубчик # Институт истории НАН Беларуси # Генеральная прокуратура Республики Беларусь # Кирилл Казаков

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