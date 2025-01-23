Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту публикации списков членов избирательных комиссий

За будущее Беларуси – безопасное, мирное и стабильное. Досрочное голосование на выборах Президента продолжается в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По итогам трех дней явка составила 27,15 % – такую цифру огласили в ЦИК.

Кампания проходит спокойно. В Центральную избирательную комиссию Беларуси не поступало жалоб ни от кандидатов в Президенты, ни от граждан. Об этом заявил председатель ЦИК Игорь Карпенко.