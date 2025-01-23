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Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту публикации списков членов избирательных комиссий

23 января 2025 18:45
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За будущее Беларуси – безопасное, мирное и стабильное. Досрочное голосование на выборах Президента продолжается в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По итогам трех дней явка составила 27,15 % – такую цифру огласили в ЦИК.

Кампания проходит спокойно. В Центральную избирательную комиссию Беларуси не поступало жалоб ни от кандидатов в Президенты, ни от граждан. Об этом заявил председатель ЦИК Игорь Карпенко.

Участие в досрочном голосовании приняли председатель ЦИК и госсекретарь Совбеза Беларуси.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту публикации списков членов избирательных комиссий-2

Не обходится электоральный период без традиционных провокаций и нарушений со стороны оппозиционных структур. Так, сегодня в одном из подобных Telegram-каналов были опубликованы списки участников избирательных комиссий. Подобные демарши не остаются незамеченными. По факту умышленного незаконного сбора и распространения информации о частной жизни и персональных данных Генпрокуратурой возбуждено уголовное дело.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту публикации списков членов избирательных комиссий-4

Дмитрий Брылев, начальник управления Генеральной прокуратуры Беларуси:
Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту умышленных незаконных сбора и распространения информации о частной жизни и персональных данных более 10 тысяч граждан, являющихся членами избирательных комиссий и наблюдателями при проведении электоральной кампании 2025 года. Такие действия участников экстремистского формирования «Белпол» квалифицированы по части первой статьи 203 прим. Уголовного кодекса Республики Беларусь. Ими причинен существенный вред правам, свободам и законным интересам граждан, они направлены на дестабилизацию действующего конституционного строя Республики Беларусь, посягают на суверенитет и общественную безопасность страны. 

# Выборы в Беларуси # Дмитрий Брылев

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