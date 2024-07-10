За легализацией самовольно занятых участков обратилось менее половины нарушителей – Генпрокуратура

В Беларуси продолжается действие так называемой земельной амнистии. Введение этого инструмента обусловлено тем, что за продолжительное время у многих граждан возникли проблемы из-за несоблюдения границ их участков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нередко капитальные строения, здания и сооружения вышли за пределы обозначенных границ. По информации Генпрокуратуры, по всей стране речь идет о более чем 70 тысячах фактах нарушения.

Дмитрий Брылев, начальник управления Генеральной прокуратуры Беларуси:

Условия для легализации объектов недвижимости в рамках земельной амнистии – это отсутствие существенных нарушений градостроительных и строительных норм и правил, а также внесение платы за право легализации участка в размере кадастровой стоимости. Принятие решения в отношении частично самовольно занятых передано местным органам власти. Предложенный гражданам правовой механизм позволяет им получить рассрочку для внесения платежей, а также предполагает непривлечение виновных к ответственности за несоблюдение земельного законодательства.

За почти 2 года действия «земельной амнистии» с заявлениями о предоставлении дополнительных участков обратилось менее половины нарушителей. В Генеральной прокуратуре напоминают, что применение льготного режима продлится только до 1 сентября 2025 года.