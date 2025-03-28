Скрывался 20 лет! В Беларусь из Казахстана экстрадировали бывшего участника банды Морозова

Скрывался 20 лет, но все же будет привлечен к уголовной ответственности. В Беларусь доставлен бывший участник банды Морозова – одной из самых жестоких и многочисленных в истории страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь о Викторе Рецком. По оперативным данным, он состоял в преступной организации с 1992 года и выполнял роль штатного киллера. Действуя в составе банды, совершил ряд убийств и иных особо тяжких преступлений.

Павел Мазур, начальник отдела управления по Гомельской области ГУБОПиК МВД Беларуси: В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в августе прошлого года в городе Костанай Республики Казахстан задержан штатный киллер преступной организации банды Морозова Рецкий Виктор Александрович. 1975 года рождения, находящийся в международном розыске 20 лет. Он скрывался от органов предварительного следствия по поддельным документам как на территории Российской Федерации, так и в Республике Казахстан. В настоящее время Рецкий экстрадирован в Республику Беларусь для привлечения к уголовной ответственности за совершение серии убийств и иных особо тяжких преступлений.

Дмитрий Брылев, начальник управления взаимодействия со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Беларуси:

В 90-х годах эта банда считалась одной из самых крупных и жестоких, которые действовали на территории Беларуси. Ее участники причастны к совершению многочисленных преступлений против собственности, жизни и здоровья граждан, общественного порядка, нравственности и безопасности, а также в иных сферах. Несмотря на то, что обвиняемый более 19 лет скрывался от белорусских правоохранителей, он был задержан на территории Костанайской области и, благодаря эффективному взаимодействию генеральных прокуратур Беларуси и Казахстана, доставлен в распоряжение органа, ведущего уголовный процесс, главного следственного управления Следственного комитета. Его этапирование из Астаны в Минск произвели сотрудники Министерства внутренних дел.

Это не первый участник морозовской банды, которого удалось задержать через много лет после ее ликвидации. Аналогичным образом в 2019 году в России был задержан один из лидеров криминальной структуры, он также жил по поддельным документам и поначалу все отрицал, пытаясь выдать себя за другого человека. Однако от наказания – лишения свободы – это его не спасло.