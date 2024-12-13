«Геноцид. Без права на жизнь» – фильм о жутких событиях презентовали в Минске

В университете культуры и искусств 13 декабря презентовали фильм «Геноцид. Без права на жизнь». Его продемонстрировали для участников Международной научно-практической конференции, приуроченной к принятию Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что касается премьеры – совместный проект Генеральной прокуратуры и Белтелерадиокомпании основан на материалах уголовного дела по факту геноцида белорусского народы в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период. В фильме о своей непростой судьбе рассказывают очевидцы жутких событий. Это уцелевшие узники концлагерей и гетто, а также выжившие в кровавой бойне карательных операций.

Дмитрий Брылев, официальный представитель Генеральной прокуратуры Беларуси: Бабушки и дедушки, которые были маленькими детьми, рассказывают, как оно было на самом деле. Это еще один подвиг, который они совершили, будучи в возрасте далеко за 90, вместе с тем, в прелестной памяти, еще раз вернулись в те события.

Франклин Рамирес Араке, Чрезвычайный и Полномочный Посол Венесуэлы в Беларуси:

Геноцид, без сомнения, одно из самых ужасных преступлений против человечества. И историческая память, которую сохранила Беларусь в этих событиях, поможет предупредить совершение этих преступлений в будущем.

Каким бы тяжелым ни был этот пласт истории – ее необходимо помнить и говорить о недопустимости подобного в будущем. К такому мнению пришли участники конференции, которая собрала представителей из стран ближнего и дальнего зарубежья, включая Германию, Италию, Польшу, Россию, США и Швецию.