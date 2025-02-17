Готовится к выходу книга о лицах, виновных в геноциде – начальник управления Генпрокуратуры

Забвению – нет! На сколько еще хватит материалов, обнаруженных в рамках расследования дела о геноциде белорусского народа? Зачем нужны суды над полицаями сегодня и почему по этим уголовным преступлениям нет грифа «срок давности»? Как меняются с учетом новых фактов образовательные программы? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты и общественные деятели искали ответы на эти и другие вопросы.

Дмитрий Брылев, начальник управления Генеральной прокуратуры Беларуси:

Зачем отправлять правосудие в отношении умерших? То есть мы даже до этой точки зрения дошли. Да там смешки звучат и такие, что вы еще Гитлера осудите. Я это все понимаю с такой иронией, но тут очень важный посыл заложен. Правосудие отправляется в отношении тех лиц, у которых, образно говоря, руки по локоть в крови и это никакие не борцы за национальную идею, за независимость. Это обычные преступники, и планомерно, шаг за шагом подсвечивается их «деятельность».

Многие эпизоды новые вскрываются. И в рамках судебного заседания дается правовая оценка, абсолютно независимая, беспристрастная тому, что они сделали. Максимально широко подсвечиваются эти факты, чтобы люди сами могли делать вывод. Не кто-то где-то, не в ученом сообществе, не в правовом сообществе. Чтобы обычные люди могли это отслеживать, для себя делать выводы и себе создавать какую-то аналитику. Это та основа, чтобы у них сравнительный анализ развивался.

Мне кажется, тут более убедительных каких-то примеров и придумать невозможно. Ты своими глазами иди и смотри. Своими глазами ты все видишь, как оно происходит и какие обстоятельства вскрываются. Готовится к выходу книга, в том числе о деяниях Катрюка, которая тоже будет переведена на иностранные языки, мы максимально публично даем общественности альтернативную информацию, альтернативную для стран Запада.