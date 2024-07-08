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Генпрокуратура возбудила 20 уголовных дел за взяточничество

08 июля 2024 13:43
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Генеральная прокуратура возбудила 20 уголовных дел за взятки. В поле зрения правоохранителей попал ряд должностных лиц строительных, аграрных и лесохозяйственных предприятий. Фигуранты получали вознаграждение за содействие в решении вопросов по заключению договоров в обслуживании различной техники, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Генпрокуратура возбудила 20 уголовных дел за взяточничество-1

Дмитрий Брылев, начальник управления Генеральной прокуратуры Беларуси:
Вознаграждения предназначались за благоприятное решение вопросов по заключению с конкретной коммерческой организацией договоров на ремонт узлов и агрегатов техники. Размер взяток определялся исходя из поступивших от заказчика средств, частоты оказываемых услуг и личности потенциальных взяткополучателей. В некоторых случаях размер такого вознаграждения мог достигать 15 % от суммы каждого заказа. В денежном выражении это до 1,5 тысячи рублей. При этом всегда «откат» закладывался в общую стоимость ремонта и в конечном итоге оплачивался за счет государственных предприятий. К уголовной ответственности привлекается и взяткодатель.

Генпрокуратура возбудила 20 уголовных дел за взяточничество-4

Уголовные дела направлены в подразделения Следственного комитета. Генпрокуратура держит их на контроле.

# Прокуратура Беларуси # общество # Дмитрий Брылев

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