Генпрокуратура возбудила 20 уголовных дел за взяточничество

Генеральная прокуратура возбудила 20 уголовных дел за взятки. В поле зрения правоохранителей попал ряд должностных лиц строительных, аграрных и лесохозяйственных предприятий. Фигуранты получали вознаграждение за содействие в решении вопросов по заключению договоров в обслуживании различной техники, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Брылев, начальник управления Генеральной прокуратуры Беларуси:

Вознаграждения предназначались за благоприятное решение вопросов по заключению с конкретной коммерческой организацией договоров на ремонт узлов и агрегатов техники. Размер взяток определялся исходя из поступивших от заказчика средств, частоты оказываемых услуг и личности потенциальных взяткополучателей. В некоторых случаях размер такого вознаграждения мог достигать 15 % от суммы каждого заказа. В денежном выражении это до 1,5 тысячи рублей. При этом всегда «откат» закладывался в общую стоимость ремонта и в конечном итоге оплачивался за счет государственных предприятий. К уголовной ответственности привлекается и взяткодатель.