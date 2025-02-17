Запад делится документами для расследования дела о геноциде? Ответил сотрудник Генпрокуратуры

Забвению – нет! На сколько еще хватит материалов, обнаруженных в рамках расследования дела о геноциде белорусского народа? Зачем нужны суды над полицаями сегодня и почему по этим уголовным преступлениям нет грифа «срок давности»? Как меняются с учетом новых фактов образовательные программы? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты и общественные деятели искали ответы на эти и другие вопросы.

Дмитрий Брылев, начальник управления Генеральной прокуратуры Беларуси: В порядке запроса о правовой помощи по уголовному делу, особенно у Российской Федерации, тысячи документов, сотни тысяч новых страниц, в том числе на немецком языке начинают поступать, перевод которых обеспечивают офицеры-переводчики Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны. Некоторые из них мы у себя размещаем на сайте. Такой массив единовременно вывести для всеобщего ознакомления не представляется возможным. Но это те документы, о содержании многих из которых мы узнаем.

Алена Сырова, СТВ:

Документы на немецком языке. Очевидно, что и в архивах той же Германии есть кое-какие документы, которые помогли бы нам пролить свет на происходящее.

Дмитрий Брылев:

Помогают. Может, не в том объеме, но помогают.

Алена Сырова:

То есть вы поддерживаете связь со своими коллегами на Западе и они делятся информацией?

Дмитрий Брылев:

Некоторые документы так или иначе поступают. Переговоры в отношении осужденных нацистских преступников – так мы их назовем. Может быть, нам бы хотелось и в большем объеме, но ручеек течет, это замечательно.