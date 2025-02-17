Брестская крепость внесена в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО – Брылёв

Забвению – нет! На сколько еще хватит материалов, обнаруженных в рамках расследования дела о геноциде белорусского народа? Зачем нужны суды над полицаями сегодня и почему по этим уголовным преступлениям нет грифа «срок давности»? Как меняются с учетом новых фактов образовательные программы? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты и общественные деятели искали ответы на эти и другие вопросы.

Дмитрий Брылев, начальник управления Генеральной прокуратуры Беларуси: По инициативе Генеральной прокуратуры, правительство поддержало нас в этом и обратилось в ЮНЕСКО с тем, чтобы Брестскую крепость внесли в список Всемирного наследия. Тут уже есть и результаты. Брестская крепость включена в предварительный список. Такая процедура – многошаговая. Чтобы попасть в постоянный список, пройдет еще некоторое количество лет. Но в предварительный список мы уже внесены, но это как главный символ защиты мира от нацизма. Не как какое-то там фортификационное сооружение. Нет. Главный символ защиты от нацизма.

Алена Сырова, СТВ:

А когда будет принято окончательное решение? Сколько вообще в целом этот процесс занимает?

Дмитрий Брылев:

Такой информации нет. Есть практика. Может затянуться на некоторое количество лет. Ну, 3-4-5 лет. Но так или иначе, в предварительном списке Брестская крепость уже оказалась.