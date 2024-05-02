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Генпрокуратура возбудила 15 дел о взятках в сфере строительства и АПК

02 мая 2024 08:14
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Генпрокуратура возбудила 15 уголовных дел по факту получения и дачи взяток. Правоохранители выявили ряд преступных схем передачи денег должностным лицам, как правило, строительных и аграрных предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Генпрокуратура возбудила 15 дел о взятках в сфере строительства и АПК-1

Вознаграждения они получали за благоприятное решение вопросов по заключению договоров на поставку и обслуживание техники.

Генпрокуратура возбудила 15 дел о взятках в сфере строительства и АПК-4

Дмитрий Брылев, заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры Беларуси:
После доследственной проверки, проведенной совместно с сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Минского горисполкома, управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генеральной прокуратуры возбудила 15 уголовных дел о получении и даче взяток по статьям 430 и 431 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Уголовные дела направлены для организации предварительного расследования в подразделения Следственного комитета. Ход их расследования Прокуратурой взят на контроль.

В рамках уголовных дел также изъята «‎черная бухгалтерия»‎ со сведениями о суммах заключенных договоров и «‎откатов» в размере от 3 % до 5 %.

# Прокуратура Беларуси # общество # Дмитрий Брылев

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