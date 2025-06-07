В Поставах проходит третий день масштабного фестиваля «Вытокі»

Фестиваль «Вытокі» выходит на финишную прямую: третий день масштабного праздника в самом разгаре. Сегодня, 7 июня, акцент на спортивную составляющую. Олимпийский квест – традиционно одно из самых ярких мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

26 площадок, 32 вида спорта – масштабы состязания впечатляют даже самых искушенных любителей активного образа жизни. Среди участников квеста – молодежь в возрасте от 14 до 26 лет. Правила одинаковы для всех и они предельно просты: быть быстрее соперников. По ходу трассы участникам необходимо собрать почти два десятка печатей: они могут быть золотого, серебряного или бронзового цвета – от этого будет зависеть и приз на финише.

Егор Черненко:

Я первый раз сюда приехал. Мне было все интересно. Побегать, попрыгать. И вот мне пришла какая-то удача, и я выиграл колонку от «Вытокі».

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:

Наша сила здесь, в регионах. Дети мотивированные, тренеры мотивированные. И мы, улучшая инфраструктуру, качество спортсменов, поднимаем на совершенно иной уровень. Я уверен, что благодаря вот этому проекту, благодаря поддержке главы государства нашего, благодаря поддержке правительства, мы сможем в ближайшей перспективе наш спорт вывести еще на более высокий уровень У тех, кто «прокачивает интеллект», а не мышцы, была возможность блеснуть знаниями на олимпийской викторине. За звание умнейших боролись 26 команд. Многие из них представляют школы: викторина собрала самых эрудированных жителей различных регионов страны.