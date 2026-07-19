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Новости по тегу #Денис Майданов

Чем запомнится 35-й «Славянский базар»? Грандиозный финал главного культурного события года
19 июля 2026 16:36

Чем запомнится 35-й «Славянский базар»? Грандиозный финал главного культурного события года

Дни молодежи на «Славянском базаре в Витебске» – что в программе?
18 июля 2026 08:40

Дни молодежи на «Славянском базаре в Витебске» – что в программе?

Денис Майданов рассказал, как на его глазах развивался «Славянский базар», и обратился к белорусским женщинам
17 июля 2026 07:38

Денис Майданов рассказал, как на его глазах развивался «Славянский базар», и обратился к белорусским женщинам

В Москве прошла масштабная концертная программа «За Беларусь!»
16 января 2025 11:35

В Москве прошла масштабная концертная программа «За Беларусь!»

«Приходилось применять свои силы на практике?» Как сотрудники белорусской милиции охраняют приезжих звёзд
03 марта 2023 19:50

«Приходилось применять свои силы на практике?» Как сотрудники белорусской милиции охраняют приезжих звёзд

Россия, Египет и Италия. Какие впечатления остались у иностранных гостей «Славянского базара»?
17 июля 2022 18:59

Россия, Египет и Италия. Какие впечатления остались у иностранных гостей «Славянского базара»?

Как собрать полный зал и какие артисты из Беларуси впечатляют? Поговорили с Денисом Майдановым
16 июля 2022 12:39

Как собрать полный зал и какие артисты из Беларуси впечатляют? Поговорили с Денисом Майдановым

Алина Артц: «Мы же привезли радость к самой лучшей публике – Витебску и Беларуси»
14 июля 2022 08:11

Алина Артц: «Мы же привезли радость к самой лучшей публике – Витебску и Беларуси»

Денис Майданов: «Всё пройдёт, честно говорю, а «Славянский базар» останется»
04 июля 2022 16:09

Денис Майданов: «Всё пройдёт, честно говорю, а «Славянский базар» останется»

Денис Майданов в Беларуси: «Несмотря ни на какие преграды и всё, что нам подкидывает мир, мы всё равно вместе»
12 июля 2020 18:02

Денис Майданов в Беларуси: «Несмотря ни на какие преграды и всё, что нам подкидывает мир, мы всё равно вместе»

Денис Майданов: сознательно веду дочь на «Славянский базар»
15 июля 2019 17:13

Денис Майданов: сознательно веду дочь на «Славянский базар»

«Ощущения, переживания – все они абсолютно честные, настоящие». Денис Майданов о творчестве, семье и малой родине
17 декабря 2018 10:12

«Ощущения, переживания – все они абсолютно честные, настоящие». Денис Майданов о творчестве, семье и малой родине