Новости по тегу #Денис Майданов

Юбилейный 35-й «Славянский базар в Витебске» обещал стать рекордным, и он сдержал слово. Свыше 7 тысяч участников из 52 стран. 80 тысяч проданных билетов – да и тех оказалось мало. Квитки на концерт открытия раскупили за полтора часа!
Главным событием вечера в Летнем амфитеатре станет первый конкурсный день Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск».
«Cветлые мысли всегда рождаются в замечательной, в светлой голове Президента», – артист прокомментировал объявленный Год белорусской женщины.
Посвященная важнейшему политическому событию нашей страны – выборам Президента.
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