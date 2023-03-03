«Приходилось применять свои силы на практике?» Как сотрудники белорусской милиции охраняют приезжих звёзд

Новости Беларуси. Их служба и опасна и трудна – конечно же, речь о наших стражах правопорядка. 4 марта личный состав Министерства внутренних дел отмечает свой профессиональный праздник – День милиции. О тех, кто днем и ночью охраняет наше спокойствие, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Расскажите об особенностях вашей работы, кого от кого охраняете?

Кирилл Петров, инспектор специального отдела милиции Департамента охраны МВД, капитан милиции:

Можем охранять любого человека. Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Вы телохранитель, правильно? Кирилл Петров:

В простонародье, да. Так наша должность – инспектор отделения особого назначения по охране физических лиц. Ольга Шерснева:

Не важно, телохранитель. Юлия Самусенко:

Телохранитель – так проще. Кирилл Петров:

Мы охраняем и спортсменов, приезжают из разных стран к нам спортсмены, и артистов. Может любой человек заключить с нами договор, и мы будем с ним работать.