«Приходилось применять свои силы на практике?» Как сотрудники белорусской милиции охраняют приезжих звёзд
Новости Беларуси. Их служба и опасна и трудна – конечно же, речь о наших стражах правопорядка. 4 марта личный состав Министерства внутренних дел отмечает свой профессиональный праздник – День милиции. О тех, кто днем и ночью охраняет наше спокойствие, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Расскажите об особенностях вашей работы, кого от кого охраняете?
Кирилл Петров, инспектор специального отдела милиции Департамента охраны МВД, капитан милиции:
Можем охранять любого человека.
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Вы телохранитель, правильно?
Кирилл Петров:
В простонародье, да. Так наша должность – инспектор отделения особого назначения по охране физических лиц.
Ольга Шерснева:
Не важно, телохранитель.
Юлия Самусенко:
Телохранитель – так проще.
Кирилл Петров:
Мы охраняем и спортсменов, приезжают из разных стран к нам спортсмены, и артистов. Может любой человек заключить с нами договор, и мы будем с ним работать.
Ольга Шерснева:
Я знаю, что вы даже известного исполнителя Дениса Майданова охраняли. Было сложно или нет? Все-таки там много поклонниц, еще кого-то.
Кирилл Петров:
Да, он недавно приезжал. С ним очень легко работается. Есть люди, с которыми есть немножко напряженность. Есть люди, которые очень легко идут на контакт, и с ними работать – просто одно удовольствие.
Юлия Самусенко:
Какие-то прецеденты случались во время вашей службы, когда вы кого-то охраняете? Может быть, попытка нападения, когда вам прямо приходилось применять свои силы на практике?
Кирилл Петров:
К счастью, такого у нас не было. Бывают такие ситуации – просто ты сделал зачистку, проходишь с человеком…
Юлия Самусенко:
Зачистку?
Кирилл Петров:
Да.
Юлия Самусенко:
Что это такое, рассказывайте.
Кирилл Петров:
Перед тем, как мы получаем под охрану физическое лицо, проводим ряд мероприятий – именно зачистки всех маршрутов следования, выходов, входов. Это все перед тем, как человека мы берем под охрану. Мы взяли человека под охрану, проходим. У нас на пути появляется подозрительный предмет, который там не должен быть. Сразу у нас человек эвакуируется в безопасное место либо меняется маршрут движения. Пока мы не отрабатываем, кто эту вещь оставил, почему, цель, место, роль этой вещи.
Юлия Самусенко:
Все серьезно.
Кирилл Петров:
Да, все серьезно.
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