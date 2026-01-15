Вступительная кампания – 2026. Рассказываем, что нужно знать абитуриентам о новых правилах

Александра Каштанова, ведущая: Самое обсуждаемое новшество это же, конечно, отмена требований по стажу для заочного поступления. Расскажите подробнее об этом.

Совсем скоро для тысяч белорусских старшеклассников начнется ответственная пора – подготовка к поступлению. На 2026 год правила приема в вузы претерпели ряд изменений. Что это – серьезная реформа или ожидаемые точечные поправки? Коснутся ли они БГУ, который в новом учебном году откроет Высшую школу естественных наук и технологий? Обо всем, что важно знать будущим абитуриентам, мы поговорили с гостем.

Виктор Кочин, проректор по учебной работе и интернационализации образования БГУ:

Тут не совсем отмена требований стажа, а отмена именно стажа по специальности выбранной. То есть в любом случае на заочную форму требуется стаж 10 месяцев, но при этом не надо соответствия выбранной специальности стажа.

Это очень большое и очень классное нововведение, потому что, на самом деле, с одной стороны, был большой запрос от потенциальных абитуриентов, потому что ребята, которые работают, очень часто могут, скажем так, поменять свои приоритеты.

И поверьте, очень важно, чтобы ребенок определился с будущей своей профессией. А так человек более ответственно подходит к выбору профессии, он 10 месяцев работает и уже точно знает, кем он хочет быть. Соответственно это существенно расширяет возможности абитуриентов, которые планируют получить именно эту форму получения образования.