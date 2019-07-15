Денис Майданов: сознательно веду дочь на «Славянский базар»

Новости Беларуси. Денис Майданов в такого рода конкурсах никогда не участвовал. Но не отрицает, что однажды Россию на «Славянском базаре» может представить его дочь Влада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Денис Майданов, заслуженный артист России:

Дочь сознательно я сюда веду. Я ей сказал в свое время, что на тебе ответственность больше, чем на мне. Потому что ты выходишь на сцену, у тебя уже есть имя, и ты не можешь его как-то понизить, запятнать. У тебя планка выше, поэтому тебе нужно будет работать в два раза больше. Владу это не смутило.