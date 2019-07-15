Прямой эфир

Денис Майданов: сознательно веду дочь на «Славянский базар»

15 июля 2019 17:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Денис Майданов в такого рода конкурсах никогда не участвовал. Но не отрицает, что однажды Россию на «Славянском базаре» может представить его дочь Влада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Денис Майданов: сознательно веду дочь на «Славянский базар»-1

Денис Майданов, заслуженный артист России:
Дочь сознательно я сюда веду. Я ей сказал в свое время, что на тебе ответственность больше, чем на мне. Потому что ты выходишь на сцену, у тебя уже есть имя, и ты не можешь его как-то понизить, запятнать. У тебя планка выше, поэтому тебе нужно будет работать в два раза больше. Владу это не смутило.

Денис Майданов: сознательно веду дочь на «Славянский базар»-4

Сын… пока ему 5,5 лет, он еще слишком мелкий, чтобы о чем-то мечтать. Но поет хорошо. Но я не знаю, выдержит ли сцена троих Майдановых – думаю, что это, наверное, перебор.

Какие подарки звёзды увозят с собой со «Славянского базара»? Самые яркие впечатления последнего дня фестиваля

# Славянский базар в Витебске-2019 # общество # Денис Майданов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Бароша, тебе нравится?» Живой кукле Тане Барби в Витебске подарили барби-светильник
15 июля 2019 17:12

«Бароша, тебе нравится?» Живой кукле Тане Барби в Витебске подарили барби-светильник

«Пройти через частный сектор - как через клетку с тиграми». Жителей Слуцка преследуют собаки
15 июля 2019 17:00

«Пройти через частный сектор - как через клетку с тиграми». Жителей Слуцка преследуют собаки

«Ожидаем взрывных продаж». Как проходят первые прямые рейсы «Белавиа» по маршруту Минск – Мюнхен
15 июля 2019 14:30

«Ожидаем взрывных продаж». Как проходят первые прямые рейсы «Белавиа» по маршруту Минск – Мюнхен