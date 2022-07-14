Алина Артц: «Мы же привезли радость к самой лучшей публике – Витебску и Беларуси»

Новости Беларуси. Праздничный Витебск в эти дни становится городом знаменитостей. Уже утром 14 июля в фестивальную столицу прибыл «звездный» состав из Москвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Праздничный Витебск в эти дни становится городом знаменитостей. Уже утром 14 июля в фестивальную столицу прибыл «звездный» состав из Москвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На первом перроне вокзала гостей встречали фанаты и десятки журналистов. Денис Майданов, Алина Артц, Дидюля, Сергей Безруков, Хор Турецкого. Для многих из этих артистов фестивальное лето в Витебске – уже традиция.
Дидюля приехал на «Славянский базар»: приятно здесь, на родине, представить свою программу.
Алина Артц, российская певица, телеведущая:
Вот это ощущение, когда ты садишься в вагон и знаешь, что ты выезжаешь на самый легендарный, самый значимый музыкальный фестиваль. У меня эта ночь всегда пролетает как мгновение. Я проснулась в 5 утра и не понимала, почему у меня такое прекрасное настроение, наполненное энергией. Ну и, самое главное, мы же привезли радость к самой лучшей публике – Витебску и Беларуси.
Сегодня в Витебске день обещает быть насыщенным. Разрешится интрига международного детского музыкального конкурса. Также в фестивальной столице на Аллее звезд вручат специальную награду Президента Беларуси «Через искусство к миру и взаимопониманию». В 2022 году ее будет удостоен народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко и заслуженный коллектив Беларуси ансамбль «Сябры».
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