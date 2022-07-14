Алина Артц: «Мы же привезли радость к самой лучшей публике – Витебску и Беларуси»

Алина Артц, российская певица, телеведущая:

Вот это ощущение, когда ты садишься в вагон и знаешь, что ты выезжаешь на самый легендарный, самый значимый музыкальный фестиваль. У меня эта ночь всегда пролетает как мгновение. Я проснулась в 5 утра и не понимала, почему у меня такое прекрасное настроение, наполненное энергией. Ну и, самое главное, мы же привезли радость к самой лучшей публике – Витебску и Беларуси.