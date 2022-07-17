Россия, Египет и Италия. Какие впечатления остались у иностранных гостей «Славянского базара»?

К этим шести июльским дням подготовку начинают еще с финальными аккордами предыдущего «Славянского базара», чтобы летом снова все творческие дороги вели в Витебск, несмотря ни на что. Идеи добра, мира и справедливости торжествуют. Это чувствуется и по эмоциям зрителей и по настроению артистов, которые приезжают в город.

Марио Стефано Пьетродарки, музыкант (Италия):

Это была невероятная неделя, прекрасный концерт. С собой я заберу эту теплоту, которую мне подарили конкурсанты, жюри и та публика, которая была на моем концерте. Это все уедет вместе со мной и будет меня греть в Италии.

Денис Майданов уже сбился со счету, сколько базаров он посетил. Но каждый раз для него – это праздник. Тем более, что фактически певец приезжает на свою малую родину. Его отец родом из Могилевской области. Сейчас Майданов – заслуженный артист России и депутат Госдумы. Но политика и искусство не всегда звучат в унисон.