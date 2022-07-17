Россия, Египет и Италия. Какие впечатления остались у иностранных гостей «Славянского базара»?

Новости Беларуси. В Витебске 17 июля завершился «Славянский базар», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. В Витебске 17 июля завершился «Славянский базар», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
К этим шести июльским дням подготовку начинают еще с финальными аккордами предыдущего «Славянского базара», чтобы летом снова все творческие дороги вели в Витебск, несмотря ни на что. Идеи добра, мира и справедливости торжествуют. Это чувствуется и по эмоциям зрителей и по настроению артистов, которые приезжают в город.
«Для меня это знаковое событие». Алена Ланская о «Славянском базаре». Подробности здесь.
Марио Стефано Пьетродарки, музыкант (Италия):
Это была невероятная неделя, прекрасный концерт. С собой я заберу эту теплоту, которую мне подарили конкурсанты, жюри и та публика, которая была на моем концерте. Это все уедет вместе со мной и будет меня греть в Италии.
Денис Майданов уже сбился со счету, сколько базаров он посетил. Но каждый раз для него – это праздник. Тем более, что фактически певец приезжает на свою малую родину. Его отец родом из Могилевской области. Сейчас Майданов – заслуженный артист России и депутат Госдумы. Но политика и искусство не всегда звучат в унисон.
Денис Майданов, депутат Государственной думы Федерального собрания России, заслуженный артист России:
Слава богу, что мы храним вот такие площадки, они существуют. И продолжают радовать людей, которые приходят сюда, кстати, за творчеством, а не за политикой. А все, кто пытается сделать из этого что-то другое, они здесь неуместны. Слышите, любимые песни, любимые голоса, добро, мир, счастливое будущее – вот чего хотят люди.
«Легендарный фестиваль». С кем из зарубежных артистов удалось поговорить за кулисами «Славянского базара»? Читайте здесь.