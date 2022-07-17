Прямой эфир

Россия, Египет и Италия. Какие впечатления остались у иностранных гостей «Славянского базара»?

17 июля 2022 18:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Витебске 17 июля завершился «Славянский базар», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Россия, Египет и Италия. Какие впечатления остались у иностранных гостей «Славянского базара»?-1

К этим шести июльским дням подготовку начинают еще с финальными аккордами предыдущего «Славянского базара», чтобы летом снова все творческие дороги вели в Витебск, несмотря ни на что. Идеи добра, мира и справедливости торжествуют. Это чувствуется и по эмоциям зрителей и по настроению артистов, которые приезжают в город.

«Для меня это знаковое событие». Алена Ланская о «Славянском базаре». Подробности здесь.

Россия, Египет и Италия. Какие впечатления остались у иностранных гостей «Славянского базара»?-4

Марио Стефано Пьетродарки, музыкант (Италия):
Это была невероятная неделя, прекрасный концерт. С собой я заберу эту теплоту, которую мне подарили конкурсанты, жюри и та публика, которая была на моем концерте. Это все уедет вместе со мной и будет меня греть в Италии.

Денис Майданов уже сбился со счету, сколько базаров он посетил. Но каждый раз для него – это праздник. Тем более, что фактически певец приезжает на свою малую родину. Его отец родом из Могилевской области. Сейчас Майданов – заслуженный артист России и депутат Госдумы. Но политика и искусство не всегда звучат в унисон.

Россия, Египет и Италия. Какие впечатления остались у иностранных гостей «Славянского базара»?-7

Денис Майданов, депутат Государственной думы Федерального собрания России, заслуженный артист России:
Слава богу, что мы храним вот такие площадки, они существуют. И продолжают радовать людей, которые приходят сюда, кстати, за творчеством, а не за политикой. А все, кто пытается сделать из этого что-то другое, они здесь неуместны. Слышите, любимые песни, любимые голоса, добро, мир, счастливое будущее – вот чего хотят люди.

«Легендарный фестиваль». С кем из зарубежных артистов удалось поговорить за кулисами «Славянского базара»? Читайте здесь.

# Славянский базар в Витебске-2022 # Музыка # Денис Майданов # Алёна Ланская # Виктор Пралич # Марио Пьетродарки # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Он композитор и исполнитель, который с концертами обошёл всю Беларусь. Рассказываем историю успеха Александра Сухарева
27 мая 2021 15:03

Он композитор и исполнитель, который с концертами обошёл всю Беларусь. Рассказываем историю успеха Александра Сухарева

Даниил Мышковец представит Беларусь на конкурсе «Витебск-2021». Кто он и что будет исполнять?
24 мая 2021 10:04

Даниил Мышковец представит Беларусь на конкурсе «Витебск-2021». Кто он и что будет исполнять?

«Залог долговечности и прочности – это искренние отношения и любовь к своему делу». Белорусская группа «Bycity» об истории успеха
28 декабря 2020 11:17

«Залог долговечности и прочности – это искренние отношения и любовь к своему делу». Белорусская группа «Bycity» об истории успеха