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«Ощущения, переживания – все они абсолютно честные, настоящие». Денис Майданов о творчестве, семье и малой родине

17 декабря 2018 10:12
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заслуженный артист Российской Федерации – Денис Майданов.

Ваши песни кто-то исполняет, кроме Вас?

Денис Майданов, заслуженный артист Российской Федерации:
Я с этого начал. В 2001 приехал в Москву из Балаково Саратовской области, где я родился. У меня мама из Украины, а папа из Беларуси. 8 лет писал песни для наших российских артистов, за кулисами шоу-бизнеса сидел в студии и писал. Сейчас проще уже сказать, кому не написал, наверное, очень многим. Среди исполнителей моих песен: Александр Маршал, Михаил Шуфутинский, Лолита, «Хор Турецкого». Если говорить о поп-музыке, то Филипп Киркоров, Николай Басков, Татьяна Буланова. Там большой, длинный список, я боюсь кого-то забыть.

«Ощущения, переживания – все они абсолютно честные, настоящие». Денис Майданов о творчестве, семье и малой родине-1

Есть ли разница, Вы пишете для себя или для того парня?

Денис Майданов:
Ощущения, переживания все они абсолютно честные, настоящие, просто музыка делится по жанрам. Для артистов это больше поп-музыка, поэтому я такие песни отдаю им с большим удовольствием.

Расскажите о своей семье.

Денис Майданов:
У меня есть прекрасная жена Наташа, она подарила двух детей. Дочке 10 лет, её зовут Борислава, сыну 5.

«Ощущения, переживания – все они абсолютно честные, настоящие». Денис Майданов о творчестве, семье и малой родине-4

Какие концерты для Дениса Майданова самые запоминающиеся? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Российские исполнители # Музыка # Денис Майданов # Фотофакт

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