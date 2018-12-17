«Ощущения, переживания – все они абсолютно честные, настоящие». Денис Майданов о творчестве, семье и малой родине

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заслуженный артист Российской Федерации – Денис Майданов.
Ваши песни кто-то исполняет, кроме Вас?
Денис Майданов, заслуженный артист Российской Федерации:
Я с этого начал. В 2001 приехал в Москву из Балаково Саратовской области, где я родился. У меня мама из Украины, а папа из Беларуси. 8 лет писал песни для наших российских артистов, за кулисами шоу-бизнеса сидел в студии и писал. Сейчас проще уже сказать, кому не написал, наверное, очень многим. Среди исполнителей моих песен: Александр Маршал, Михаил Шуфутинский, Лолита, «Хор Турецкого». Если говорить о поп-музыке, то Филипп Киркоров, Николай Басков, Татьяна Буланова. Там большой, длинный список, я боюсь кого-то забыть.