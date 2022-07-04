Денис Майданов: «Всё пройдёт, честно говорю, а «Славянский базар» останется»

Новости Беларуси. Шоу-бизнес в Беларуси – есть ли пульс? Как проходит подготовка «Славянского базара – 2022»? Эксперты сферы культуры соберутся в ток-шоу «По существу» в прайм-тайме и обсудят концертную деятельность в постковидное время.

Алена Сырова, СТВ:

Нам удалось связаться с Денисом Майдановым. Он будет как раз одним из тех гостей, которые приедут на «Славянский базар». А вот тогда, когда была пандемия, в разгар, мы с ним встречались в Александрии. Он говорил о том, что очень жалели российские артисты, что, к сожалению, в силу ковидных ограничений и немного другой политики их государства они были вынуждены отдыхать. А у нас отводили душу. Посмотрим, с каким настроением он приедет сейчас.