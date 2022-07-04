Денис Майданов: «Всё пройдёт, честно говорю, а «Славянский базар» останется»

Новости Беларуси. Шоу-бизнес в Беларуси – есть ли пульс? Как проходит подготовка «Славянского базара – 2022»? Эксперты сферы культуры соберутся в ток-шоу «По существу» в прайм-тайме и обсудят концертную деятельность в постковидное время.
Новости Беларуси. Шоу-бизнес в Беларуси – есть ли пульс? Как проходит подготовка «Славянского базара – 2022»? Эксперты сферы культуры соберутся в ток-шоу «По существу» в прайм-тайме и обсудят концертную деятельность в постковидное время.
Алена Сырова, СТВ:
Нам удалось связаться с Денисом Майдановым. Он будет как раз одним из тех гостей, которые приедут на «Славянский базар». А вот тогда, когда была пандемия, в разгар, мы с ним встречались в Александрии. Он говорил о том, что очень жалели российские артисты, что, к сожалению, в силу ковидных ограничений и немного другой политики их государства они были вынуждены отдыхать. А у нас отводили душу. Посмотрим, с каким настроением он приедет сейчас.
Денис Майданов, заслуженный артист России, депутат Государственной Думы России:
Я считаю, что «Славянский базар» – это оплот, это такой плацдарм культуры, сотрудничества, общения, взаимопонимания, который уже более 30 лет в разные времена соединяет людей и государства. В этом году его миссия особенно важна. И я с удовольствием приезжаю на «Славянский базар» уже не только в качестве российского артиста. Я первый заместитель председателя комитета по культуре Государственной думы России. Соединение таких межгосударственных площадок тоже очень важно. Знаете, все пройдет, честно говорю, а «Славянский базар» останется. Потому что миссия его слишком велика. Спасибо вам, что все эти годы держите марку, держите флаг, бережете и лелеете эту площадку.
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