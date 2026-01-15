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Варшава чудом избежала новогоднего блэкаута

15 января 2026 11:04
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Варшава чудом избежала новогоднего блэкаута. По данным Министерства цифровых дел Польши, энергосистема страны отразила самую масштабную за последние годы хакерскую атаку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Злоумышленники целенаправленно атаковали не традиционные электростанции, а цифровые каналы управления ветряками и солнечными панелями. Парадокс в том, что Брюссель торопит Варшаву отказаться от надежного угля в пользу более экологичной, но хрупкой цифровой энергетики. 

Согласно данным швейцарских исследователей, из-за своей любви к углю Варшава уже стала самой токсичной столицей Европы. При этом проблемы аналоговой инфраструктуры пока никуда не делись.

# ЧП

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