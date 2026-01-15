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Размер семейного капитала проиндексировали в Беларуси

15 января 2026 10:51
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В Беларуси проиндексирован размер семейного капитала. В нынешнем году он составил 35 тысяч 505 рублей. Это почти на 3 тысячи больше, чем в прошлом. Капитал будет назначаться на детей, рожденных или усыновленных в период с 1 января по 31 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Размер семейного капитала проиндексировали в Беларуси-2

Предусмотрена возможность досрочного использования денег. По статистике, 80 % подобных обращений связаны с решением жилищных вопросов. Программа стартовала в 2015 году, за это время было открыто более чем 150 тысяч депозитных счетов многодетным семьям.

Размер семейного капитала проиндексировали в Беларуси-4

Светлана Белаш, начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Беларуси:
Размер семейного капитала индексируется ежегодно нарастающим итогом, когда публикуется индекс потребительских цен. В новом размере семейный капитал будет назначаться на детей, которые рождены либо усыновлены с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года, независимо от даты обращения за ним. 

На детей, которые рождены в прошлом году, в период с 1 января по 31 декабря 2025 года, семейный капитал назначается в размере, который действовал на тот год – 33 275 рублей.

Поддержка семей является одним из национальных приоритетов Беларуси. Оказываются комплексные меры, в том числе предусмотрены выплаты пособий, гарантии в здравоохранении, образовании, трудоустройстве. Особый акцент на многодетные семьи. Приоритет закреплен в том числе в программе социально-экономического развития страны на пятилетку.

# Семья # Светлана Белаш # Государственная социальная политика

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