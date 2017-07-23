«Это фестиваль любви, музыки и дружбы»: «Славянский базар-2017» попрощался со зрителями и артистами

Новости Беларуси. Все знают, что открытие фестиваля искусств в Витебске каким-то мистическим образом всякий раз сопровождается дождем. На этот раз ливень случился и на концерте, закрывающем «Славянский базар». Капли начали падать с неба на песне про дождь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Впрочем, он нисколько не помешал аншлагу. Зал, билеты в который стоили от 50 до 95 рублей, был полон. Год от года касса сборов форума растет. В 2017 году выручка составила более миллиона долларов. Василек – любимый цветок нашего земляка Шагала – несменный символ «Славянского базара в Витебске». Сейчас и на сцене, и на микрофоне. Фестивальное лето вновь раскрасилось васильковыми красками и Витебск в 26-й раз поет вместе с любимыми артистами. Как раз с васильковыми букетами выстраивались у сцены поклонницы Валерия Меладзе. А тот предлагал залу выбирать, какой хит петь дальше, и даже делил со зрителями микрофон.

«Базарная» атмосфера все та же, что и 26 лет подряд. Но к ней невозможно привыкнуть. А Витебск и днем, и ночью еще как «караочен». Все 10 дней фестиваля концерты с неизменными аншлагами. Звездам оставалось только соревноваться, кто же первым поднимет зал. К сольнику Егора Крида на фестивале девчонки не только крутили бигуди, но и готовили флешмоб.

Егор Крид, певец (Россия):

Это мой первый концерт в Витебске на «Славянском базаре». И мне кажется, что он прошел супер-удачно. Я удивлен тому, как сегодня аудитория принимала, встречала, качала, танцевала, пела, потому что, в принципе, люди здесь привыкли к артистам, концертам. Но того, что было сейчас, не будет и не было. И если со сцены он кричал «дайте шума!», то за кулисами – наоборот. Но окончания интервью ждали юные фанаты, с трудом сдерживая эмоции. А у служебного входа после концерта и того более – настоящая армия поклонниц. К сожалению, тщетно. Звезда скрылась за тонированными стеклами, оставив фанаток с не подаренными букетами и вселенским разочарованием во взгляде.

Впрочем, витебский фестиваль – все равно праздник для всех. Услышать любимые песни зрители собираются даже вне амфитеатра, а удержаться и не пританцовывать на репетициях тяжело даже техническим работникам. И на эту круглосуточную орбиту сменяющих друг друга нон-стоп репетиций и концертов с удовольствием слетаются звезды первой величины.

Стас Михайлов, заслуженный артист Российской Федерации:

Очень хочу, чтобы у него было большое будущее, потому что он поистине добрый, теплый фестиваль. Это не говорю просто для того, чтобы сказать что-то, а здесь на самом деле атмосфера потрясающая. На площадке, где бывает по три концерта в день, я такой площадки больше нигде не видел. Удивительное желание людей петь, слушать, сопереживать, плакать, радоваться, веселиться. Все происходит в одном месте.

Драники пробуем везде, в каждом городе. Классно. Общение с людьми хорошее. У вас потрясающая земля, гостеприимная. Теплые люди в каждом городе. Поэтому мой приезд сюда всегда для меня очень важен. Его «You’re woman, I’m a man» знает каждый. Кевин Маккой из легендарных «Bad boys blue» на фестивале не впервые. Но на этот раз был в жюри конкурса молодых исполнителей и провел тут целую неделю. Не упустил возможности хорошенько изучить город. Классическое пение или белорусский фольк, концертные площадки в фестивальные дни на каждом шагу.

Кевин Маккой, певец, член жюри XXVI Международного конкурса молодых исполнителей эстрадной песни «Витебск-2017» (США):

Я даже спросил у дирижера оркестра, можно ли исполнить мою песню в классической манере. Он ответил, что невозможно. Но для вас я спою. Впрочем, в репертуаре Кевина немало и новых хитов. Музыкант сам пишет песни. А во время таких прогулок по городу уже присмотрел локации для нового клипа. Кевин Маккой, певец, член жюри XXVI Международного конкурса молодых исполнителей эстрадной песни «Витебск-2017» (США):

Мне приглянулась историческая часть города, колоритные улочки. Если снять здесь видео, люди будут думать, где это. Не Нью-Йорк, не Чикаго, а особенное место. Тем временем зарубежными поклонниками в Витебске успел обзавестись конкурсант из Беларуси. Егор Шаранков по итогам двух дней был одним из лидеров.

Но столько же баллов набрал Влад Сытник из Украины. Интрига сохранялась до последних минут. При таком раскладе гран-при не присуждается. В итоге третье место у Сербии, второе – у белоруса, а первая премия и приз 15 тысяч долларов уедут в Украину.

Влад Сытник, лауреат первой премии XXVI Международного конкурса молодых исполнителей эстрадной песни «Витебск-2017» (Украина):

На что потрачу премию? Исключительно на музыку. Я, скажем так, артист беспродюсерный, поэтому исключительно все в творчество, в музыку, в песни, может быть, в клипы. Организация просто потрясающая. Меня это удивило, я давно такого не видел. Я очень много где работал, выступал, принимал участие в различных проектах. Я очень счастлив, что в моей жизни произошло так, как произошло сегодня. И это время не забуду никогда. До этого Украина в последний раз побеждала 10 лет назад. Хотя гран-при в Витебске в разные годы получали такие украинские звезды, как Руслана и Таисия Повали. Витебская сцена на самом деле трамплин для взлета музыкальной карьеры. Вот и Димаш из Казахстана два года спустя после победы здесь вернулся, привезя с собой фанатов из Китая, ведь сегодня он самый популярный певец в Азии.

Помнит самые первые «Славянки» и Маша Распутина. С удовольствием вернулась в Витебск после долгого перерыва.

Маша Распутина, певица (Россия):

Я помню это по 90-м годам, когда я каждый год приезжала к вам. Добрый и светлый зритель. Я это помню. Сама Беларусь светлая и добрая. И даже особенно дождливая погода (за три фестивальных дня в Витебске вылилась декадная норма осадков) не подмочила репутацию фестиваля фестивалей. К такой концентрации перфомансов, народных гуляний и гостей витебчане привыкли. Близнецы Платон и Мирон приехали за 8 тысяч километров из далекого Якутска, чтобы в городе мастеров осуществить свою мечту – научиться кузнечному делу.

Платон и Мирон:

Мы ни разу не были, нам давно хотелось это попробовать. Классно, силы тренируются. Тем временем к васильку на витебской сцене добавились шагаловские полотна, заменив декорации во время фестивального гала-концерта. А Витебск, не успев попрощаться с фестивалем, уже начал подготовку и обратный отсчет до «Славянского базара-2018».

Сосо Павлиашвили, певец (Россия):

Когда я выступаю, это огромное счастье для меня. Настолько пропитано все добротой.

Интарс Бусулис, певец (Латвия):

Нам тоже нравится петь. И, я смотрю, Беларуси и Витебску тоже нравится петь. И весь город дышит фестивалем. Я это чувствую, мне это очень нравится.

Денис Майданов, певец (Украина):

Самый большой фестиваль любви, музыки и дружбы на нашем постсоветском пространстве, который пережил все и еще переживет многие события в мире и в геополитике.