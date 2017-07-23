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«Это фестиваль любви, музыки и дружбы»: «Славянский базар-2017» попрощался со зрителями и артистами

23 июля 2017 16:34
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Новости Беларуси. Все знают, что открытие фестиваля искусств в Витебске каким-то мистическим образом всякий раз сопровождается дождем. На этот раз ливень случился и на концерте, закрывающем «Славянский базар». Капли начали падать с неба на песне про дождь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Впрочем, он нисколько не помешал аншлагу. Зал, билеты в который стоили от 50 до 95 рублей, был полон. Год от года касса сборов форума растет. В 2017 году выручка составила более миллиона долларов.

Василек – любимый цветок нашего земляка Шагала – несменный символ «Славянского базара в Витебске». Сейчас и на сцене, и на микрофоне. Фестивальное лето вновь раскрасилось васильковыми красками и Витебск в 26-й раз поет вместе с любимыми артистами.

Как раз с васильковыми букетами выстраивались у сцены поклонницы Валерия Меладзе. А тот предлагал залу выбирать, какой хит петь дальше, и даже делил со зрителями микрофон.

«Это фестиваль любви, музыки и дружбы»: «Славянский базар-2017» попрощался со зрителями и артистами-1

«Базарная» атмосфера все та же, что и 26 лет подряд. Но к ней невозможно привыкнуть. А Витебск и днем, и ночью еще как «караочен». Все 10 дней фестиваля концерты с неизменными аншлагами. Звездам оставалось только соревноваться, кто же первым поднимет зал.

К сольнику Егора Крида на фестивале девчонки не только крутили бигуди, но и готовили флешмоб.

«Это фестиваль любви, музыки и дружбы»: «Славянский базар-2017» попрощался со зрителями и артистами-4

Егор Крид, певец (Россия):
Это мой первый концерт в Витебске на «Славянском базаре». И мне кажется, что он прошел супер-удачно. Я удивлен тому, как сегодня аудитория принимала, встречала, качала, танцевала, пела, потому что, в принципе, люди здесь привыкли к артистам, концертам. Но того, что было сейчас, не будет и не было.

И если со сцены он кричал «дайте шума!», то за кулисами – наоборот.

Но окончания интервью ждали юные фанаты, с трудом сдерживая эмоции. А у служебного входа после концерта и того более – настоящая армия поклонниц.

К сожалению, тщетно. Звезда скрылась за тонированными стеклами, оставив фанаток с не подаренными букетами и вселенским разочарованием во взгляде.

«Это фестиваль любви, музыки и дружбы»: «Славянский базар-2017» попрощался со зрителями и артистами-7

Впрочем, витебский фестиваль – все равно праздник для всех. Услышать любимые песни зрители собираются даже вне амфитеатра, а удержаться и не пританцовывать на репетициях тяжело даже техническим работникам. И на эту круглосуточную орбиту сменяющих друг друга нон-стоп репетиций и концертов с удовольствием слетаются звезды первой величины.

«Это фестиваль любви, музыки и дружбы»: «Славянский базар-2017» попрощался со зрителями и артистами-10

Стас Михайлов, заслуженный артист Российской Федерации:
Очень хочу, чтобы у него было большое будущее, потому что он поистине добрый, теплый фестиваль. Это не говорю просто для того, чтобы сказать что-то, а здесь на самом деле атмосфера потрясающая. На площадке, где бывает по три концерта в день, я такой площадки больше нигде не видел. Удивительное желание людей петь, слушать, сопереживать, плакать, радоваться, веселиться. Все происходит в одном месте.
Драники пробуем везде, в каждом городе. Классно. Общение с людьми хорошее. У вас потрясающая земля, гостеприимная. Теплые люди в каждом городе. Поэтому мой приезд сюда всегда для меня очень важен.

Его «You’re woman, I’m a man» знает каждый. Кевин Маккой из легендарных «Bad boys blue» на фестивале не впервые. Но на этот раз был в жюри конкурса молодых исполнителей и провел тут целую неделю. Не упустил возможности хорошенько изучить город.

Классическое пение или белорусский фольк, концертные площадки в фестивальные дни на каждом шагу.

«Это фестиваль любви, музыки и дружбы»: «Славянский базар-2017» попрощался со зрителями и артистами-13

Кевин Маккой, певец, член жюри XXVI Международного конкурса молодых исполнителей эстрадной песни «Витебск-2017» (США):
Я даже спросил у дирижера оркестра, можно ли исполнить мою песню в классической манере. Он ответил, что невозможно. Но для вас я спою.

Впрочем, в репертуаре Кевина немало и новых хитов. Музыкант сам пишет песни. А во время таких прогулок по городу уже присмотрел локации для нового клипа.

Кевин Маккой, певец, член жюри XXVI Международного конкурса молодых исполнителей эстрадной песни «Витебск-2017» (США):
Мне приглянулась историческая часть города, колоритные улочки. Если снять здесь видео, люди будут думать, где это. Не Нью-Йорк, не Чикаго, а особенное место.

Тем временем зарубежными поклонниками в Витебске успел обзавестись конкурсант из Беларуси.

Егор Шаранков по итогам двух дней был одним из лидеров.

«Это фестиваль любви, музыки и дружбы»: «Славянский базар-2017» попрощался со зрителями и артистами-16

Но столько же баллов набрал Влад Сытник из Украины. Интрига сохранялась до последних минут. При таком раскладе гран-при не присуждается. В итоге третье место у Сербии, второе – у белоруса, а первая премия и приз 15 тысяч долларов уедут в Украину.

«Это фестиваль любви, музыки и дружбы»: «Славянский базар-2017» попрощался со зрителями и артистами-19

Влад Сытник, лауреат первой премии XXVI Международного конкурса молодых исполнителей эстрадной песни «Витебск-2017» (Украина):
На что потрачу премию? Исключительно на музыку. Я, скажем так, артист беспродюсерный, поэтому исключительно все в творчество, в музыку, в песни, может быть, в клипы. Организация просто потрясающая. Меня это удивило, я давно такого не видел. Я очень много где работал, выступал, принимал участие в различных проектах. Я очень счастлив, что в моей жизни произошло так, как произошло сегодня. И это время не забуду никогда.

До этого Украина в последний раз побеждала 10 лет назад. Хотя гран-при в Витебске в разные годы получали такие украинские звезды, как Руслана и Таисия Повали.

Витебская сцена на самом деле трамплин для взлета музыкальной карьеры. Вот и Димаш из Казахстана два года спустя после победы здесь вернулся, привезя с собой фанатов из Китая, ведь сегодня он самый популярный певец в Азии.

«Это фестиваль любви, музыки и дружбы»: «Славянский базар-2017» попрощался со зрителями и артистами-22

Помнит самые первые «Славянки» и Маша Распутина. С удовольствием вернулась в Витебск после долгого перерыва.

«Это фестиваль любви, музыки и дружбы»: «Славянский базар-2017» попрощался со зрителями и артистами-25

Маша Распутина, певица (Россия):
Я помню это по 90-м годам, когда я каждый год приезжала к вам. Добрый и светлый зритель. Я это помню. Сама Беларусь светлая и добрая.

И даже особенно дождливая погода (за три фестивальных дня в Витебске вылилась декадная норма осадков) не подмочила репутацию фестиваля фестивалей.

К такой концентрации перфомансов, народных гуляний и гостей витебчане привыкли. Близнецы Платон и Мирон приехали за 8 тысяч километров из далекого Якутска, чтобы в городе мастеров осуществить свою мечту – научиться кузнечному делу.

«Это фестиваль любви, музыки и дружбы»: «Славянский базар-2017» попрощался со зрителями и артистами-28

Платон и Мирон:
Мы ни разу не были, нам давно хотелось это попробовать. Классно, силы тренируются.

Тем временем к васильку на витебской сцене добавились шагаловские полотна, заменив декорации во время фестивального гала-концерта. А Витебск, не успев попрощаться с фестивалем, уже начал подготовку и обратный отсчет до «Славянского базара-2018».

«Это фестиваль любви, музыки и дружбы»: «Славянский базар-2017» попрощался со зрителями и артистами-31

Сосо Павлиашвили, певец (Россия):
Когда я выступаю, это огромное счастье для меня. Настолько пропитано все добротой.

«Это фестиваль любви, музыки и дружбы»: «Славянский базар-2017» попрощался со зрителями и артистами-34

Интарс Бусулис, певец (Латвия):
Нам тоже нравится петь. И, я смотрю, Беларуси и Витебску тоже нравится петь. И весь город дышит фестивалем. Я это чувствую, мне это очень нравится.

«Это фестиваль любви, музыки и дружбы»: «Славянский базар-2017» попрощался со зрителями и артистами-37

Денис Майданов, певец (Украина):
Самый большой фестиваль любви, музыки и дружбы на нашем постсоветском пространстве, который пережил все и еще переживет многие события в мире и в геополитике.

«Это фестиваль любви, музыки и дружбы»: «Славянский базар-2017» попрощался со зрителями и артистами-40

Вилли Токарев, певец (Россия):
Я поздравляю музыкальный Витебск и уникальный «Славянский базар».

# Яна Шипко # Анастасия Бут # Сергей Васюкевич # Сергей Ковалкин # Славянский базар в Витебске-2017 # Культура # Егор Крид # Стас Михайлов # Сосо Павлиашвили # Денис Майданов

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