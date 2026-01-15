Лукашенко назначил новых ректоров вузов в Бресте и Гомеле

Вступительная кампания – 2026. Рассказываем, что нужно знать абитуриентам о новых правилах

Совсем скоро для тысяч белорусских старшеклассников начнется ответственная пора – подготовка к поступлению. На 2026 год правила приема в вузы претерпели ряд изменений.