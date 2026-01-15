Лукашенко назначил новых ректоров вузов в Бресте и Гомеле

Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 15 января, дал согласие на назначение новых руководителей двух высших учебных заведений.
Так, ректором учреждения образования «Брестский государственный технический университет» стал Андрей Парфиевич.
Ирина Назаренко возглавила учреждение образования «Гомельский государственный медицинский университет».
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