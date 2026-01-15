Мобильные пункты обогрева Красного Креста работают на улицах Минска

В морозную погоду волонтеры Красного Креста развернули на улицах Минска мобильные пункты обогрева. Они должны помочь горожанам пережить экстремальные температуры без вреда для здоровья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В пунктах обогрева можно не только выпить горячего чая, но и получить консультацию. Волонтеры рассказывают, как вести себя в сильные холода и как правильно оказать первую помощь при признаках обморожения.

Очень приятно, что о нас заботятся, когда так холодно, на улице мороз и тебе с улыбкой, теплотой предлагают горячий чай. Это, безусловно, очень приятно. Спасибо вам большое за то, что вы так делаете для нас.

Очень приятно, я рада. И погода сегодня у нас такая классная вообще. Спасибо большое!

Тамара Якас, председатель Первомайской районной организации Минска Белорусского Красного Креста:

Сотрудники Красного Креста напоминают жителям Минска про то, что в морозы важно помнить про состояние своего организма, что важно пить теплый чай. В каждом районе это пять-шесть точек, где мы остановимся и напоим наших жителей чаем и напомним про первую помощь в рамках обморожения.

Важно помнить, если ты замерз, то зайди в теплое помещение. Важно помнить, как ты одеваешься на улицу, что ты одеваешь, и не забывать про себя в эти морозные дни.