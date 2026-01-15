Канцлер Германии заявил, что теперь немцам придётся работать больше

Правительство Германии готовит граждан к суровой реальности на фоне критической ситуации в экономике. Канцлер Фридрих Мерц заявил, что теперь немцам придется работать больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он раскритиковал тренд на баланс работы и личной жизни, назвав его неприемлемыми в нынешней ситуации. Четырехдневная рабочая неделя и гибкий график, к которой привыкли немцы после пандемии, по словам Мерца, губительны для экономики.

В качестве эталона он привел Швейцарию, жители которой работают на 200 часов в год больше, чем немцы. Канцлер также намекнул на необходимость более позднего выхода на пенсию. Этот призыв звучит на фоне мрачной статистики. Экономика Германии второй год подряд сокращается, а высокие цены на энергию продолжают душить промышленность.