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Канцлер Германии заявил, что теперь немцам придётся работать больше

15 января 2026 10:57
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Правительство Германии готовит граждан к суровой реальности на фоне критической ситуации в экономике. Канцлер Фридрих Мерц заявил, что теперь немцам придется работать больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он раскритиковал тренд на баланс работы и личной жизни, назвав его неприемлемыми в нынешней ситуации. Четырехдневная рабочая неделя и гибкий график, к которой привыкли немцы после пандемии, по словам Мерца, губительны для экономики. 

В качестве эталона он привел Швейцарию, жители которой работают на 200 часов в год больше, чем немцы. Канцлер также намекнул на необходимость более позднего выхода на пенсию. Этот призыв звучит на фоне мрачной статистики. Экономика Германии второй год подряд сокращается, а высокие цены на энергию продолжают душить промышленность.

# Международная политика

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