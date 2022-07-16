Как собрать полный зал и какие артисты из Беларуси впечатляют? Поговорили с Денисом Майдановым

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Денис Майданов, заслуженный артист Российской Федерации и депутат Государственной думы России. «Это гениальная, замечательная и мощнейшая площадка в русском мире»

Александр Меженный:

Денис, белорусы умеют и любят встречать гостей. Даже сам факт проведения 31-го по счету «Славянского базара» – тому подтверждение. С каким настроением вы приезжаете на «Славянский базар» в Витебск? Денис Майданов, заслуженный артист Российской Федерации:

Я приезжаю с чувством гордости. Это, наверное, самое главное, потому что это гениальная, замечательная и мощнейшая площадка в русском мире, в славянском мире. Но я всегда, когда есть возможность, приезжаю на «Славянский базар». И сейчас уже не только в статусе заслуженного артиста России, уже приезжаю и в статусе культурного посла. Я заместитель председателя комитета по культуре Государственной думы России. Я хочу поблагодарить Беларусь, Витебск и лично Александра Григорьевича Лукашенко за эту мощь, за этот оплот, который является местом соединения друзей, людей из разных стран, музыкантов во имя добра, мира. И сейчас как никогда очень важно проводить этот фестиваль. «Славянский базар» здесь – один из тех фундаментальных оплотов, которые еще будут проводиться и 20, и 30, и 50 лет. И мы вновь будем здесь встречаться, выполняя свою, наверное, самую главную миссию – объединение. «Честь спеть с вами – настоящими, нормальными пацанами». Какую белорусскую группу Денис Майданов хочет пригласить в Россию?

Александр Меженный:

Ваши корни есть в Могилевской области. Ваш отец, насколько мне известно, из Могилевской области. Мой, кстати, тоже. Поэтому мы с вами земляки. И по факту вы приезжаете практически на историческую родину. Вы чувствуете это единение? Повлияли ли белорусские народные песни на развитие вас как музыканта, как человека? Возможно, кто-то из белорусских артистов, коллективов как-то повлиял на становление вас как профессионала? Денис Майданов:

Если уж мы все родом из Советского Союза, давайте гордиться тем, что было там. А там было очень много артистов из Беларуси, которые блистали, и их песни продолжают звучать все эти десятилетия. Они вшиты в нас. И, конечно же, «Сябры», ну куда без такого великого бренда Беларуси. Моими друзьями являются разные артисты. Среди них и Руслан Алехно, тоже большой друг и замечательный белорусский артист. Сейчас я являюсь депутатом от Одинцовского округа Подмосковья. И там у нас есть город Наро-Фоминск. Он является побратимом с Бобруйском. И из Бобруйска на День города Наро-Фоминска приезжают делегации ежегодно. И в ее составе творческая делегация. Это всегда мощно. Это всегда красиво. Потрясающие артисты, танцы, песни. И в этом году я услышал, как кто-то из них спел песню «Не прадаецца хата бацькоў». И я думаю: какая классная песня! Мальчишка какой-то маленький пел. Я залез в интернет, копался-копался и нашел группу «Дрозды». И думаю: какие замечательные ребята, какая замечательная песня. И эта плеяда – она не закончится, потому что Беларусь очень богата на музыкантов. И «Дроздам» хочу передать отдельный привет. И когда-нибудь надеюсь пригласить вас в Россию на свои мероприятия. И буду иметь возможность и честь спеть с вами – настоящими, нормальными пацанами! «Обязательно на следующий год приеду с сольным концертом»

Александр Меженный:

Что в ближайших планах на сегодняшний вечер? Вы собираетесь побродить по улочкам Витебска? Возможно, прикупить какие-то сувениры? Либо какие-то другие планы у вас? Денис Майданов:

Есть у нас какой-то план сейчас, нарисовали мне, подсказали там, что сейчас мы пойдем по ярмаркам. Говорю: «Ой, как здорово!» Я даже вспоминаю, я каждый раз это делаю, это хорошая традиция – пройтись по ярмаркам, которые сегодня здесь подготовлены в рамках фестиваля. Поэтому не будем изменять себе, обязательно что-нибудь прикупим. И привезу жене. Александр Меженный:

Денис Майданов, специально для «Нового утра» на канале «РТР-Беларусь». И, конечно же, друзья – приходите на концерты. Кстати, вас очень любят в Беларуси. И знаете, как говорится, если билеты раскупают, значит, это кому-нибудь нужно. Билеты на ваши концерты раскупаются очень быстро. Вы знаете какой-то секрет, рецепт, не знаю, подбор репертуара, возможно, у вас какой-то специфический?