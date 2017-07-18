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Сосо Павлиашвили о «Славянском базаре»: Это объединение всех наших республик, объединение наших сердец, наших традиций

18 июля 2017 19:57
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Новости Беларуси. Церемония закрытия «Славянского базара-2017», как всегда, пестрила звездными именами: Лариса долина, Стас Михайлов, Татьяна Буланова, Сосо Павлиашвили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такой интернациональный состав артистов увидишь не на каждом концерте: фестиваль объединяет.

Сосо Павлиашвили, певец:
Это объединение всех наших республик, объединение наших сердец, наших традиций.

Интарс Бусулис, певец:
Весь город дышит фестивалем, так что я это чувствую и мне это очень, очень нравится.

Сосо Павлиашвили о «Славянском базаре»: Это объединение всех наших республик, объединение наших сердец, наших традиций-1

Денис Майданов, певец:
Это самый большой фестиваль любви, музыки и дружбы на нашем постсоветском пространстве,

который пережил все, и еще переживет многие-многие события.

# Культура # Фотофакт # Денис Майданов # Славянский базар в Витебске-2017 # Сосо Павлиашвили # Интарс Бусулис

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