Сосо Павлиашвили о «Славянском базаре»: Это объединение всех наших республик, объединение наших сердец, наших традиций

Новости Беларуси. Церемония закрытия «Славянского базара-2017», как всегда, пестрила звездными именами: Лариса долина, Стас Михайлов, Татьяна Буланова, Сосо Павлиашвили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такой интернациональный состав артистов увидишь не на каждом концерте: фестиваль объединяет.
Сосо Павлиашвили, певец:
Это объединение всех наших республик, объединение наших сердец, наших традиций.
Интарс Бусулис, певец:
Весь город дышит фестивалем, так что я это чувствую и мне это очень, очень нравится.