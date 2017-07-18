Сосо Павлиашвили о «Славянском базаре»: Это объединение всех наших республик, объединение наших сердец, наших традиций

Новости Беларуси. Церемония закрытия «Славянского базара-2017», как всегда, пестрила звездными именами: Лариса долина, Стас Михайлов, Татьяна Буланова, Сосо Павлиашвили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такой интернациональный состав артистов увидишь не на каждом концерте: фестиваль объединяет.

Сосо Павлиашвили, певец:

Это объединение всех наших республик, объединение наших сердец, наших традиций.

Интарс Бусулис, певец:

Весь город дышит фестивалем, так что я это чувствую и мне это очень, очень нравится.