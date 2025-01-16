Когда культура объединяет народы. В Москве прошла масштабная концертная программа «За Беларусь!», посвященная важнейшему политическому событию нашей страны – выборам Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На сцене выступила плеяда белорусских артистов. Среди них – Александра Гайдук, Алена Ланская, Руслан Березовский и Виктория Алешко. Особым гостем вечера стал российский певец и депутат Госдумы Денис Майданов, который исполнил всеми любимые хиты.

Денис Майданов, заслуженный артист России:

Вот я сколько приезжаю в Беларусь, всегда одна и та же приятная картинка, прежде всего, касающаяся порядка, культуры, безопасности. Я хотел бы отметить этот культ рабочей профессии. Это очень важно. Для обычного рядового труженика чувствовать себя комфортно, уверенно смотреть в будущее, понимать то, что сегодня существует, может сохраниться при верном, правильном голосовании. Тебе просто нужно оглянуться назад, и посмотреть, и задать себе вопрос, нравилось ли тебе все то, что было до этого. Все 30 лет Беларусь – это просто, я бы с большой зеленой галочкой сказал бы, что это большой знак качества.

Еще до начала концертной программы зрители могли познакомиться с выставкой Белорусского телеграфного агентства «Суверенная Беларусь». Это уникальная экспозиция позволяет проследить развитие страны за последние 30 лет: промышленность, медицина, технологии, наука, образование, культура и сельское хозяйство. Акцент – на прогрессе и устойчивости. Наглядных примеров тому, что Беларусь способна достигать значительных результатов даже в самых сложных условиях, множество.

Александр Рогожник, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:

Всегда необходимо оценивать все реальными делами. Посмотреть на то, что происходит вокруг нас, и объективно оценить, какой путь за этот маленький промежуток времени прошла наша страна. Мы сегодня имеем самый большой карьерный самосвал в мире, мы замечательно развиваем микроэлектронику, мы приступили к развитию авиастроения, и все эти сферы не могут не быть оценены гражданами нашего государства.