Лукашенко назначил нового председателя Витебского облисполкома

Дисциплина – прежде всего! Об этом Александр Лукашенко заявил при назначении Александра Рогожника председателем Витебского облисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Регионом последние 4 года руководил Александр Субботин. Он переводится на другую работу. В адрес Витебской области неоднократно звучали нарекания, в том числе со стороны главы государства. Осенью 2025 года Александр Лукашенко провел в Витебске большое совещание, где обозначил ключевые проблемы и недоработки в регионе. Среди них ухудшение показателей в аграрном секторе, прежде всего рост падежа скота. На этом вопросе Президент сделал отдельный акцент и сегодня, подчеркнув, что преодоление негативной тенденции – одна из первоочередных задач. Жесткий разговор о будущем Витебского региона здесь.

Александр Рогожник с середины 2024 года работал Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в России. Теперь новый этап и новая зона ответственности. Принимая решение о назначении, Александр Лукашенко отметил, что Витебской области необходим свежий управленческий взгляд и оперативные результативные действия.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сразу хочу сказать для витебских людей, это не чрезвычайщина, опять же, но область нуждается в каком-то прорыве. Область находится в сложной ситуации. Проводя витебское совещание, я рассчитывал на то, что кадры Витебской области мобилизуются и сделают то, на что и я, и другие обратили внимание. Еще раз подчеркну, что без той продукции, особенно сельского хозяйства, которое производит сегодня Витебская область, страна может обойтись запросто. И нынешний посол в России это знает как никто другой. Дай Бог продать и потребить то, что мы сегодня производим без Витебской области. Но Витебская область – это часть нашей страны. Там живут хорошие люди. Но и потерять мы ее не можем. Тем более там огромные ресурсы сосредоточены. Просто надо переориентироваться на эти ресурсы, посмотреть на людей, которые там работают, решить их проблемы (те, которые мы должны решить), и прежде всего на уровне области, ну и потом требовать с них. Поэтому мы никак не можем бросить Витебскую область.