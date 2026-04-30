Новости по тегу #Денис Лазавик

Ему всего 19, а он уже дважды чемпион страны, самый молодой гроссмейстер в истории Беларуси, человек, который несколько раз побеждал самого Магнуса Карлсена. Познакомимся с легендарным шахматистом прямо здесь и сейчас.
Соревнования прошли в Ханты-Мансийске.
По итогам 11 туров Лазавик набрал 10 баллов и занял первое место. Это уже четвертая победа белорусского гроссмейстера в этом году на «Титульных вторниках».
Денис Лазавик – самый молодой гроссмейстер в истории страны. Участвовал в турнире сильнейших шахматистов планеты, несколько раз побеждал Магнуса Карлсена.
За игровую ночь наш спортсмен сумел набрать 8,5 очка. Но этого не хватило, чтобы попасть в плей-офф.
Бывший обладатель мировой шахматной короны, играя черными, ничего не сумел противопоставить отечественному спортсмену. Лазавик получил небольшое преимущество в дебюте и сумел полностью реализовать его в эндшпиле.
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