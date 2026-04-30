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Новости по тегу #Денис Лазавик

Побеждал Магнуса Карлсена и стал самым молодым гроссмейстером в истории Беларуси – пообщались с Денисом Лазавиком
30 апреля 2026 08:23

Побеждал Магнуса Карлсена и стал самым молодым гроссмейстером в истории Беларуси – пообщались с Денисом Лазавиком

Белорус Денис Лазавик стал победителем международного турнира по шахматам
16 апреля 2026 17:49

Белорус Денис Лазавик стал победителем международного турнира по шахматам

Белорусский гроссмейстер Денис Лазавик выиграл «Титульный вторник»
25 июня 2025 20:14

Белорусский гроссмейстер Денис Лазавик выиграл «Титульный вторник»

Денис Лазавик стал чемпионом Беларуси по шахматам – пообщались со звёздным гроссмейстером
20 января 2025 19:00

Денис Лазавик стал чемпионом Беларуси по шахматам – пообщались со звёздным гроссмейстером

Белорус Денис Лазавик вошел в 30-ку лучших на чемпионате мира по блицу в США
31 декабря 2024 12:21

Белорус Денис Лазавик вошел в 30-ку лучших на чемпионате мира по блицу в США

Шахматы. Белорус Денис Лазавик обыграл Магнуса Карлсена на старте ЧМ по рапиду
27 декабря 2024 11:48

Шахматы. Белорус Денис Лазавик обыграл Магнуса Карлсена на старте ЧМ по рапиду

Белорусские шахматисты вернулись с чемпионата мира
08 августа 2024 13:46

Белорусские шахматисты вернулись с чемпионата мира

Белорусские шахматисты собрали всё золото ЧМ по блицу и рапиду среди спортсменов до 20 лет
07 августа 2024 12:56

Белорусские шахматисты собрали всё золото ЧМ по блицу и рапиду среди спортсменов до 20 лет

Шахматы. Денис Лазавик не сумел выйти в суперфинал мировой серии
06 февраля 2024 13:48

Шахматы. Денис Лазавик не сумел выйти в суперфинал мировой серии

Шахматы. Белорус Денис Лазавик в одной из партий обыграл Магнуса Карлсена
05 февраля 2024 13:56

Шахматы. Белорус Денис Лазавик в одной из партий обыграл Магнуса Карлсена

«Удалось собрать всех самых лучших!» 10 января в Беларуси стартует ЧБ по шахматам
09 января 2024 20:44

«Удалось собрать всех самых лучших!» 10 января в Беларуси стартует ЧБ по шахматам

Шахматы. На чемпионате мира по рапиду сыграна первая сессия
27 декабря 2023 10:48

Шахматы. На чемпионате мира по рапиду сыграна первая сессия