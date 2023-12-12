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Белорус Денис Лазавик замыкает восьмёрку сильнейших шахматистов на турнире в Торонто

12 декабря 2023 10:42
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В Торонто продолжается международный шахматный турнир по рапиду. Участие в нем принимают восемь сильнейших спортсменов мира, среди них 17-летний белорус Денис Лазавик, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорус Денис Лазавик замыкает восьмёрку сильнейших шахматистов на турнире в Торонто-1

В очередном туре Денис встречался в первом микроматче с американцем Фабиано Каруано и уступил. Во втором поединке Лазавик играл с французом Алиреза Фируджа. Основное время, как и дополнительное завершилось вничью 1:1. В армагеддоне победа досталась Фирудже. Таким образом, белорусский шахматист на данный момент замыкает восьмерку сильнейших.

# Шахматы # Денис Лазавик

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