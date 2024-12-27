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Шахматы. Белорус Денис Лазавик обыграл Магнуса Карлсена на старте ЧМ по рапиду

27 декабря 2024 11:48
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Белорус Денис Лазавик сотворил сенсацию на старте чемпионата мира по рапиду – турнир начался в США. Наш интеллектуал обыграл одного из главных фаворитов – Магнуса Карлсена, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Бывший обладатель мировой шахматной короны, играя черными, ничего не сумел противопоставить отечественному спортсмену. Лазавик получил небольшое преимущество в дебюте и сумел полностью реализовать его в эндшпиле. После 5 туров наш мастер имеет в активе 3,5 очка и располагается на 33-й позиции. К слову, столько же баллов у другого белоруса – Максима Царука. На награды в общей сложности претендуют 180 шахматистов.

# Шахматы # Денис Лазавик

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