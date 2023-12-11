Денис Лазавик одержал первую победу на международном шахматном турнире в Канаде

Белорусский интеллектуал Денис Лазавик одержал первую победу на крупном международном шахматном турнире в Канаде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Был повержен представитель Франции Вашье-Лаграв. Стандартные партии соперники завершили вничью. Но в армагеддоне сильнее действовал наш гроссмейстер. После 4-х туров в турнирной таблице он занимает 6-е место из 8-ми участников.