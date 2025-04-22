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Митрополит Вениамин посетил логойский социальный пансионат «Надёжный берег»

22 апреля 2025 13:52
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В пасхальные дни Белорусская православная церковь и представители власти Минской области объединяются в благотворительном проекте под названием «Подари радость ближнему», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Митрополит Вениамин посетил логойский социальный пансионат «Надёжный берег»-2

Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин и губернатор Минской области Алексей Кушнаренко посетили социальный пансионат «Надежный берег» в Логойске. Здесь проживают 204 человека пожилого возраста. Их гости поздравили с Пасхой и подарили учреждению сертификат на 20 тысяч рублей.

Митрополит Вениамин посетил логойский социальный пансионат «Надёжный берег»-4

Алексей Кушнаренко, председатель Минского облисполкома:
Созданы все условия для проживающих, их лечения, реабилитации, развития в их хобби и увлечениях. Ну а самое главное, я бы отметил, это светлые лица людей, которые благодарны персоналу, государству за те условия, которые сегодня им созданы.

Митрополит Вениамин посетил логойский социальный пансионат «Надёжный берег»-6

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Пользуясь возможностью, хочу поздравить всех: и тех, кто здесь трудится, и тех, кто проживает, и тот, кто оказывает спонсорскую помощь, местную власть, с праздником Пасхи. И пожелать, чтобы пасхальная радость вдохновляла каждого на своем месте на новые добрые дела во благо, к единению и к пользе нашего Отечества и ближнего.

Митрополит Вениамин посетил логойский социальный пансионат «Надёжный берег»-8

Кроме Логойска, акция «Подари радость ближнему» охватила еще 47 социальных учреждений центрального региона.

# Митрополит Вениамин # Алексей Кушнаренко # Благотворительная акция

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