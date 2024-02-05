Шахматы. Белорус Денис Лазавик в одной из партий обыграл Магнуса Карлсена

Белорусский гроссмейстер Денис Лазавик впервые в карьере победил многократного чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена в одной из партий на представительном международном онлайн-турнире, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Увы, общий успех в противостоянии сопутствовал норвежцу – 2,5 на 1,5 очка. Эта виктория позволила фавориту забронировать себе место в гранд-финале. А наш интеллектуал дожидается сильнейшего в матче Непомнящий – Фируджа. И в случае своего успеха может рассчитывать на реванш с Карлсеном.