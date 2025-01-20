Денис Лазавик стал чемпионом Беларуси по шахматам – пообщались со звёздным гроссмейстером

Подведены итоги главного старта сезона – чемпионата Беларуси по шахматам. У женщин победительницей стала Александра Тарасенко. И к мужскому турниру было приковано пристальное внимание, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Золото чемпионата завоевал лидер белорусских шахмат, гроссмейстер Денис Лазавик. Но виктория далась ему непросто. Победу он одержал только в последнем туре, одолев Михаила Никитенко. Денис Лазавик и Максим Царук набрали по 7 очков, но по большему количеству побед чемпионский титул достался Денису.

Денис Лазавик – самый молодой гроссмейстер в истории страны, в 2024 году пошумел на международной арене. Выступал на крупных турнирах, в частности Champions Chess Tour – это один из самых престижных стартов – где в финале сражается восьмерка сильнейших шахматистов планеты.