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Денис Лазавик стал чемпионом Беларуси по шахматам – пообщались со звёздным гроссмейстером

20 января 2025 19:00
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Подведены итоги главного старта сезона – чемпионата Беларуси по шахматам. У женщин победительницей стала Александра Тарасенко. И к мужскому турниру было приковано пристальное внимание, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Тему продолжит Наталия Нерода.

Денис Лазавик стал чемпионом Беларуси по шахматам – пообщались со звёздным гроссмейстером-2

Золото чемпионата завоевал лидер белорусских шахмат, гроссмейстер Денис Лазавик. Но виктория далась ему непросто. Победу он одержал только в последнем туре, одолев Михаила Никитенко. Денис Лазавик и Максим Царук набрали по 7 очков, но по большему количеству побед чемпионский титул достался Денису.

Денис Лазавик – самый молодой гроссмейстер в истории страны, в 2024 году пошумел на международной арене. Выступал на крупных турнирах, в частности Champions Chess Tour – это один из самых престижных стартов – где в финале сражается восьмерка сильнейших шахматистов планеты.

Подробности в видео.

Денис Лазавик стал чемпионом Беларуси по шахматам – пообщались со звёздным гроссмейстером-4

Известен белорус и тем, что несколько раз побеждал чемпиона мира, звездного норвежца Магнуса Карлсена.

Денис Лазавик стал чемпионом Беларуси по шахматам – пообщались со звёздным гроссмейстером-6

Денис Лазавик, гроссмейстер, двукратный чемпион Беларуси по шахматам:
Я его обыгрывал еще в 2023 году, это был блиц в интернете. Тем не менее я понимаю, что он сильнее меня играет. В любом случае у меня всегда будут какие-то шансы.

# Денис Лазавик # Шахматы

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